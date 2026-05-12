Daniel Quintero pidió renuncia de los agentes de las EPS intervenidas por Supersalud

Luego de que la Contraloría General de la República revelara un informe que advertía que las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas están en “deterioro crítico y sostenido”, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, anunció que evaluará la gestión y los resultados de los quienes están al frente de esas aseguradoras para determinar su continuidad en los cargos.
Hay que recordar que esas personas —cuyos cargos son los de agentes interventores— fueron nombrados por los antecesores de Quintero en la Supersalud y son los que han administrado nueve EPS que el Gobierno de Gustavo Petro ha intervenido en los últimos tres años.
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