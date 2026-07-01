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Colombia tendría el tercer mayor déficit fiscal del mundo en 2026, según The Economist: ¿qué significa para el bolsillo?

El país solo sería superado por Brasil y Polonia. Expertos advierten que el déficit podría traducirse en créditos más caros, menor crecimiento económico y una eventual presión para aumentar impuestos.

  • Colombia podría convertirse en la tercera economía con mayor déficit fiscal del mundo en 2026, según las proyecciones de The Economist Intelligence Unit. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ
    Colombia podría convertirse en la tercera economía con mayor déficit fiscal del mundo en 2026, según las proyecciones de The Economist Intelligence Unit. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ
Diario La República
hace 3 horas
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Colombia podría cerrar 2026 con uno de los déficits fiscales más altos del planeta. Así lo proyectó un reciente análisis de The Economist Intelligence Unit (EIU), que evaluó los principales indicadores macroeconómicos de 43 economías y ubicó al país como la tercera nación con el mayor desequilibrio en sus cuentas públicas para el próximo año.

Según el informe, el déficit fiscal colombiano alcanzaría el 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que supera en 1,3 puntos porcentuales la meta establecida por el Gobierno en el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo y que solo sería inferior a los déficits previstos para Brasil (7,3%) y Polonia (7%).

La proyección se da en un contexto en el que, de las 43 economías analizadas, apenas siete...

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