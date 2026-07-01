“Se buscará información oculta y cifras maquilladas”: José Manuel Restrepo revela detalles del proceso de empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, criticó al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por su llamado a una “desobediencia civil pacífica” este martes. Este se daría, según Cepeda, si no se cumplen una serie de condiciones por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella, como la renuncia a su ciudadanía estadounidense.
“Me parece gravísimo que un candidato que fue derrotado en unas elecciones que fueron reconocidas públicamente, donde él supuestamente reconoció quién había obtenido la victoria en ese proceso electoral, venga ahora a hacer semejante pataleta de ahogado, o rabieta o berrinche antidemocrático”, dijo Restrepo en entrevista con La FM.
“Entre otras, además, desdice de su condición de demócrata. No debería ser el camino en un país serio, donde haya democracia. Quien fue derrotado tiene que reconocer al presidente de la República”, agregó.
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