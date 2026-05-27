Precio de la vivienda nueva subió 8% en 2026, con un desplome en la oferta en Colombia

El mercado de vivienda nueva en Colombia comenzó 2026 con una señal contradictoria: mientras los precios siguen subiendo por encima de la inflación, la oferta de proyectos se está reduciendo a un ritmo acelerado, especialmente en segmentos dirigidos a familias de menores ingresos.
Las cifras del Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del Dane revelaron que el país enfrenta una presión creciente sobre el acceso a vivienda, en medio de costos elevados de construcción, restricciones de crédito y menor disponibilidad de subsidios.
La situación más crítica se registra en Cali, en donde la vivienda dirigida a estratos 1, 2 y 3 se encareció 44,97% en el último año, la variación más alta reportada en cualquier segmento o región del país.
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