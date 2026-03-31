Cambio en la fórmula del diésel subiría $5.700 el galón en Colombia

El Gobierno Nacional publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece una nueva metodología para calcular el ingreso al productor del Aceite Combustible para Motores (ACPM), utilizado por vehículos particulares, oficiales y diplomáticos.
La iniciativa, liderada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, desarrolla lo dispuesto en el Decreto 1428 de 2025 y propone que el precio del diésel se determine con base en referencias internacionales.
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El cálculo se realizará a partir del precio de paridad internacional, mediante un promedio semanal de los precios diarios del mercado global. Con este mecanismo, el Ejecutivo busca reflejar con mayor precisión las variaciones externas y mejorar la estabilidad en la formación de precios.