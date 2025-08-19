“Colombia es el tercer país del mundo donde más se consume huevo”: Fenavi

En 1995, cada colombiano consumía en promedio 149 huevos al año. Tres décadas después, en 2024, la cifra alcanzó los 343 por habitante, más del doble, reflejando el crecimiento sostenido de este alimento en la dieta nacional.
En cuanto al pollo, este año se llegará a un consumo per cápita de entre 37 y 38 kilogramos por persona al año, consolidándose como la proteína cárnica más consumida en el país.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), explicó que este crecimiento ha convertido al país en una potencia avícola, capaz de conquistar 11 mercados internacionales gracias a plantas de exportación de talla mundial.