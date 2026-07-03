Tenga en cuenta estos 5 consejos si va pedir domicilio para el partido Colombia vs. Ghana

El regreso de la Selección Colombia al Mundial de Fútbol, después de ocho años, no solo ha despertado la pasión de los aficionados, sino que también está impulsando el negocio del delivery. Las plataformas de domicilios reportan que, durante los partidos del combinado nacional, los pedidos aumentan entre 45% y 65%, impulsados por quienes prefieren ver los encuentros desde la comodidad de su hogar.
Para el partido de este viernes de Colombia frente a Ghana, Rappi estima que se realizarán más de 350.000 pedidos en todo el país. Cuando juega Colombia, la plataforma alcanza hasta 185.000 órdenes en Restaurantes y supera las 120.000 solicitudes en Rappi Turbo, reflejando un mayor consumo en los hogares.
Entérese: Colombianos piden hasta 65% más domicilios para ver a la Selección en el Mundial
La tendencia ya quedó en evidencia durante el encuentro frente a la República Democrática del Congo, cuando Rappi Turbo entregó cerca de 45.000 cervezas y 8.000 botellas de aguardiente. En promedio, la aplicación registra incrementos de hasta 20% frente a un día comparable, mientras que las dos horas previas al pitazo inicial concentran el mayor crecimiento de la demanda. En ese lapso, las compras de cerveza aumentan más del 50% y las de aguardiente cerca del 65%.