Tenga en cuenta estos 5 consejos si va pedir domicilio para el partido Colombia vs. Ghana

El regreso de la Selección Colombia al Mundial de Fútbol, después de ocho años, no solo ha despertado la pasión de los aficionados, sino que también está impulsando el negocio del delivery. Las plataformas de domicilios reportan que, durante los partidos del combinado nacional, los pedidos aumentan entre 45% y 65%, impulsados por quienes prefieren ver los encuentros desde la comodidad de su hogar. Para el partido de este viernes de Colombia frente a Ghana, Rappi estima que se realizarán más de 350.000 pedidos en todo el país. Cuando juega Colombia, la plataforma alcanza hasta 185.000 órdenes en Restaurantes y supera las 120.000 solicitudes en Rappi Turbo, reflejando un mayor consumo en los hogares. Entérese: Colombianos piden hasta 65% más domicilios para ver a la Selección en el Mundial La tendencia ya quedó en evidencia durante el encuentro frente a la República Democrática del Congo, cuando Rappi Turbo entregó cerca de 45.000 cervezas y 8.000 botellas de aguardiente. En promedio, la aplicación registra incrementos de hasta 20% frente a un día comparable, mientras que las dos horas previas al pitazo inicial concentran el mayor crecimiento de la demanda. En ese lapso, las compras de cerveza aumentan más del 50% y las de aguardiente cerca del 65%.

Cinco consejos para tener en cuenta al momento de pedir domicilios en partidos del Mundial

El primer consejo de Rappi es anticipar el pedido. La plataforma recomienda realizar la compra durante el día o, como mínimo, 45 minutos antes del inicio del partido. En este caso, con el encuentro programado para las 8:30 p. m., la mayor congestión se concentrará entre 7:30 p. m. y 8:15 p. m., cuando aumenta considerablemente la demanda y pueden presentarse mayores tiempos de espera o incluso cancelaciones por la saturación de algunos restaurantes. La segunda recomendación es verificar el tiempo estimado de entrega antes de confirmar la orden. Durante eventos deportivos de alta audiencia, los tiempos pueden duplicarse, por lo que conviene revisar el cálculo en tiempo real dentro de la aplicación y, de ser posible, elegir restaurantes cercanos al lugar de entrega. Como tercer consejo, la compañía invita a utilizar las herramientas de seguridad que ofrece la plataforma, entre ellas los códigos de verificación y la validación de la identidad del repartidor al momento de recibir el pedido. La cuarta recomendación es preferir los pagos electrónicos, ya sea con tarjetas débito, crédito o mediante PSE. Esto agiliza la entrega y reduce posibles inconvenientes asociados al manejo de efectivo. Finalmente, Rappi sugiere estar atento a sus canales y grupos de WhatsApp, donde durante toda la jornada publicará promociones y descuentos especiales para quienes realicen pedidos antes y durante el partido de la Selección Colombia.

¿Qué comidas prefieren los colombianos cuando juega la Selección?