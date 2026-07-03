Esta sería la nómina de Colombia para el partido contra Ghana por el paso a los octavos del Mundial

La Selección Colombia se medirá ante Ghana, a las 8:30 de la noche, de este viernes, en Kansas, con la ilusión de avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica.

El técnico Néstor Lorenzo se ha mostrado positivo por el alza en el nivel que tiene el equipo, pero sostuvo que hay que ser cautos, pues con el paso de fases los rivales seguirán siendo más exigentes y complicados.

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El duelo en Kansas será el sexto de la Selección ante equipos africanos, con un saldo de cuatro victorias (Túnez, Costa de Marfil, Senegal y República del Congo) y una derrota ante Camerún.

Para el juego, el técnico Lorenzo tendría de nuevo en la titular a dos pilares de la defensa como Daniel Muñoz y Johan Mójica. Además, se menciona que en la delantera se podría decidir de nuevo por el chocoano Jhon Córdoba, como compañero de Luis Díaz.

Ante esto, Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.