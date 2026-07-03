Acolgen pide al Tribunal de Cundinamarca destrabar recursos para pagar deudas de Air-e

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, hizo un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que adopte una decisión sobre la acción popular relacionada con la crisis financiera del sector eléctrico y las deudas de Air-e, al advertir que el riesgo de un apagón en Colombia dejó de ser una posibilidad remota y se convirtió en una amenaza concreta, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
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La solicitud de la dirigente gremial se sustenta en la acción popular presentada en 2024 por Rafael Rincón Ordóñez y Santiago Vernaza Civetta contra la Nación y varias entidades del sector.
El proceso ha recibido el respaldo de diversos actores de la industria y busca, entre otros objetivos, garantizar que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos disponga de los recursos suficientes para responder ante situaciones críticas y evitar que los problemas financieros terminen afectando la prestación del servicio de energía.