¿Cómo sobrevivió Hernán Gil tras ocho días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela?

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, sobrevivió cerca de ocho días bajo los escombros del edificio donde trabajaba en Catia La Mar, estado de La Guaira, tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela. Su supervivencia fue posible por una combinación de factores: logró protegerse durante el colapso al refugiarse debajo de una mesa y una silla, la garita de seguridad donde se encontraba soportó parte del peso de la estructura, no sufrió traumatismos de gravedad y, una vez localizado con vida, los equipos de rescate le suministraron agua y oxígeno mientras desarrollaban un operativo que culminó con su rescate este jueves.

Gil quedó atrapado cuando los terremotos provocaron el colapso parcial del edificio de siete pisos donde trabajaba como vigilante. La garita de seguridad se desplazó durante el movimiento telúrico y quedó aprisionada entre las paredes de la construcción. “El movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes”, dijo a AFP Gusbimar González, esposa de Gil, con quien tiene un hijo de 10 años. De acuerdo con voluntarios de la Cruz Roja de Venezuela, la estructura de la garita actuó como una barrera que contuvo parte del peso de los escombros, creando un espacio que permitió que permaneciera con vida mientras esperaba ser localizado. Otro factor determinante fue que Gil no sufrió lesiones de consideración durante el derrumbe. “No se golpeó, no tiene traumatismos, él logró esconderse debajo de una mesa, una silla”, contó su esposa. Los equipos de búsqueda confirmaron el domingo que había un sobreviviente entre los escombros, cuando integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Bomberos de Chile observaron una mano moviéndose a través de una pequeña rendija. Desde ese momento comenzó una operación especializada para mantener comunicación permanente con Gil mientras se definía la estrategia para liberarlo.

Un rescate internacional en una estructura inestable

Las labores reunieron a especialistas de Venezuela, Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, El Salvador y México, quienes trabajaron de manera continua durante más de 50 horas. Debido al riesgo de nuevos colapsos, las tareas se realizaron principalmente con herramientas manuales, sin utilizar maquinaria pesada. “Están tratando de quitar los escombros con herramientas manuales porque no pueden meter máquinas, ya que el edificio está muy afectado”, dijo a EFE la esposa de Hernán, antes de ser rescatado. Mientras avanzaban las excavaciones, los rescatistas mantuvieron con vida a Gil mediante el suministro de 10,5 litros de agua y la instalación de un tubo flexible por el que recibía oxígeno. También introdujeron una cámara para evaluar sus condiciones físicas, donde fue observado visiblemente cansado y con una lesión en el ojo derecho que requería atención médica. Uno de los principales desafíos fue la cantidad de material acumulado sobre el lugar donde permanecía atrapado. “En un paso subterráneo, en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima. Hoy se ha replanteado la estrategia y se está buscando un nuevo acceso”, afirmó este jueves a la agencia EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica. Otro de los más de 60 rescatistas portugueses que participaron en el operativo indicó que el principal problema era que Gil se encontraba en un sótano con “mucha carga de materiales”. Los equipos reforzaron la estructura del edificio con maderas y elementos metálicos para reducir el riesgo de un colapso adicional. Inicialmente contemplaron construir un túnel de 60 por 60 centímetros, pero el plan fue descartado cuando la edificación presentó un leve movimiento. Posteriormente se diseñó una nueva estrategia con dos rutas de acceso simultáneas para llegar hasta la víctima. En la etapa final, unas treinta personas retiraban escombros desde el estacionamiento mientras dos rescatistas excavaban un túnel de aproximadamente tres metros que permitió alcanzar a Gil. “Esta es una estructura bastante complicada de acceder”, dijo a AFP Cristian Vera, líder USAR Bomberos de Chile. “Con pilares muy grandes (...) No era fácil acceder al punto exacto” donde se encontraba la víctima, explicó. “Se tuvo que desarrollar un nuevo plan de trabajo para intentar de ingresar por un lugar distinto a lo que habíamos hecho hasta el día de anoche”, concluyó Vera.