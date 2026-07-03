¿Quién es Jerome Sanabria, la joven de 20 años que protagoniza el empalme de De la Espriella y genera polémica en redes?

Jerome Sanabria es una joven influenciadora y activista de derecha, que se ha dado a conocer en redes sociales por sus opiniones, podcasts y escritos acerca de temas económicos y relacionados con el ahorro pensional. Desde el principio de la campaña presidencial apoyó al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, y hoy hace parte del Comité de Empalme “Anticorrupción”.
También es columnista del diario La República. Pero en estos días ha figurado como miembro del empalme del gobierno entrante, de Abelardo de la Espriella. En una foto se le ve junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera ese proceso.
“Estoy muy feliz y honrada de contarles que soy integrante del Comité Nacional del Empalme Anticorrupción. Este Comité es el máximo órgano del empalme, está integrado por seis personas, y liderado por nuestro vicepresidente José Manuel Restrepo”, escribió Sanabria.
Le puede interesar: El penalista Iván Cancino, amigo personal de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia
Hace parte de “No con mi ahorro”, una organización que se define como una “plataforma ciudadana” que “permitirá a los colombianos manifestarse frente a las propuestas políticas relacionadas con confiscar los ahorros”, según se describe en su canal de YouTube.