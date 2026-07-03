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¿Quién es Jerome Sanabria, la joven de 20 años que protagoniza el empalme de De la Espriella y genera polémica en redes?

La estudiante y activista es cercana a algunos políticos de derecha y habla de temas económicos y pensionales. Algunas de sus principales causas y polémicas.

  • Jerome Sanabria en una reunión de empalme junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Foto: Redes sociales.
    Jerome Sanabria en una reunión de empalme junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Jerome Sanabria es una joven influenciadora y activista de derecha, que se ha dado a conocer en redes sociales por sus opiniones, podcasts y escritos acerca de temas económicos y relacionados con el ahorro pensional. Desde el principio de la campaña presidencial apoyó al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, y hoy hace parte del Comité de Empalme “Anticorrupción”.

También es columnista del diario La República. Pero en estos días ha figurado como miembro del empalme del gobierno entrante, de Abelardo de la Espriella. En una foto se le ve junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera ese proceso.

“Estoy muy feliz y honrada de contarles que soy integrante del Comité Nacional del Empalme Anticorrupción. Este Comité es el máximo órgano del empalme, está integrado por seis personas, y liderado por nuestro vicepresidente José Manuel Restrepo”, escribió Sanabria.

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Hace parte de “No con mi ahorro”, una organización que se define como una “plataforma ciudadana” que “permitirá a los colombianos manifestarse frente a las propuestas políticas relacionadas con confiscar los ahorros”, según se describe en su canal de YouTube.

Perfil académico y vínculos políticos de Jerome Sanabria

Con 20 años, es estudiante de Jurisprudencia e Historia en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Además, participa regularmente en el programa Nación Sabrosa, que ha sido crítico del gobierno Petro.

En este espacio también participa de manera recurrente el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, con quien Sanabria tiene una relación cercana de amistad. Esto, al punto de que lo escogió como su padrino para bautizarse y hacer su primera comunión hace unos meses.

Se reitera que hizo parte activa de la campaña de De la Espriella y Restrepo. Incluso, estuvo en el cierre de campaña para la primera vuelta en Medellín, realizado en la Plaza de Toros de La Macarena y narrado por EL COLOMBIANO desde allí.

Las críticas en redes sociales y la comparación con Juliana Guerrero

Algunos usuarios en redes sociales han criticado su falta de experiencia para hacer parte del comité de empalme, por lo que no se ha graduado de la Universidad.

Hay quienes la han comparado con Juliana Guerrero, imputada por la Fiscalía por fraude procesal, por presuntamente falsificar el título de la Fundación de Educación Superior San José para ser nombrada viceministra de Juventudes del gobierno Petro.

Ante esto, Sanabria se ha defendido. “Hay quienes se han atrevido a compararme con Juliana Guerrero. A diferencia de ella, no he falsificado títulos, no estoy investigada ni imputada por la Fiscalía, no tengo ni aspiro a tener ningún cargo público mientras no haya culminado mis estudios, ni tampoco lidero un clan de corrupción en el Cesar”, escribió en sus redes sociales.

Quienes la han criticado también señalan que “viviría de la teta del Estado”, lo que sería incoherente ya que ha abogado por reducir el tamaño del mismo. Ante eso, la estudiante dijo que no tiene esa aspiración, y que no recibe ningún pago por hacer parte del empalme.

“No tengo ni he tenido jamás un contrato con el Estado, ni aspiro a ser contratista -como la inmensa mayoría de quienes me critican-. Tampoco he desangrado el erario como sí lo ha hecho Guerrero en el gobierno de Petro.

Activismo digital y posturas sobre la reforma pensional

A su vez, ha respondido en tono confrontativo, que llevan algunos de sus contenidos. “Cómo estará de incómoda la zurdería de este país que insisten en compararme con Juliana Guerrero”, dijo, refiriéndose a las personas de izquierda que la critican.

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El tono se repite, por ejemplo, en el video que aparece de primero en su perfil de Instagram. Desde que inicia, lo hace con una pregunta: “Los petristas, ¿son BRUTOS o se hacen?”.

A renglón seguido, habla de una de sus causas, la reforma pensional. “Acá les vuelvo a explicar, por vigésima vez, cómo funciona el Pilar semicontributivo y por qué le confisca el ahorro a millones de afiliados”.

Dada su edad y activismo, parece que Jerome Sanabria seguirá generando conversación en redes sociales, independientemente del camino que tome profesionalmente.

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