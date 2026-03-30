Cinco empresas colombianas están entre las más innovadoras del mundo en 2026, según Fast Company

Cinco compañías colombianas fueron reconocidas por la revista Fast Company entre las empresas más innovadoras del mundo en 2026, un listado que este año incluyó a 720 organizaciones en 59 sectores y regiones. La selección distingue a empresas que están redefiniendo sus industrias mediante modelos disruptivos, crecimiento sostenido e impacto tangible en sus mercados. Las elegidas fueron Cobre, Addi, Dapper, NanoFreeze y Sucroal, que comparten protagonismo con otras firmas de América Latina provenientes de Brasil, Chile, Argentina y México. Lea aquí: Medellín entra a red de innovación del Foro Económico Mundial que reúne a Nueva York, Londres y Tokio

Cobre y la infraestructura de pagos digitales en Colombia

Cobre, especializada en pagos corporativos digitales, fue destacada por su papel en la infraestructura del sistema de transferencias instantáneas Bre-B, lanzado por el Banco de la República en octubre de 2025. La empresa colombiana es la número 1 en el ranking de Latinoamérica en la categoría de finanzas. La empresa estima haber procesado más de 400.000 transacciones en esta plataforma desde su inicio, consolidándose como la principal operadora de pagos corporativos dentro del sistema. Además, en 2025 gestionó más de 28 millones de transacciones transfronterizas. Su CEO, José Gedeón, indicó que hay cierta complejidad en el negocio, ya que la empresa ofrece una solución que parece simple, pero que implica una arquitectura tecnológica que pocos actores pueden replicar en el mercado. Según Fast Company, Cobre ha anunciado productos similares con empresas como la aplicación de taxis Cabify, que permite a los conductores recibir pagos instantáneos. Cobre apuesta por la importancia de Bre-B. “Llevamos años creyendo que este es un cambio fundamental para los negocios, y pensamos que esta es también la manera de entrar en el mercado de las empresas más grandes del país”, afirma Gedeón. Entérese: Medellín escaló más de 170 puestos en el ranking mundial de ecosistemas emprendedores

Addi: crédito digital en una economía dominada por el efectivo

Addi ocupó el tercer lugar global en la categoría de finanzas y servicios financieros, detrás de Ramp, que marca la pauta con un valor de 32.000 millones de dólares; y Bilt, centrado en el alquiler. El modelo de Addi de “compra ahora, paga después” (BNPL) ha crecido en un contexto donde el efectivo aún representa cerca del 70% de las transacciones y solo el 20% de los consumidores tiene tarjeta de crédito. La fintech reporta 2,7 millones de usuarios digitales, 33.000 comercios aliados y más de 150 millones de dólares en ingresos anualizados. A esto se suma un hito clave, cuatro trimestres consecutivos de rentabilidad, algo poco común en este tipo de modelos de alto crecimiento, en un país donde solo el 20% de los consumidores tienen tarjetas de crédito (y los historiales crediticios son escasos), “El año pasado, Addi lanzó un agente de atención al cliente con IA llamado Addri, que ahora gestiona más de dos tercios de las interacciones con los clientes. Asimismo, un agente de IA para comercios, desarrollado por la startup, incrementó la captación de nuevos comercios en un 17,5%”, escribió Fast Company. Estas mejoras en la eficiencia han permitido a Addi superar los 150 millones de dólares en ingresos anualizados, con márgenes brutos de casi el 60%. Puede leer: Las fintech colombianas Addi y Simetrik, entre las 12 latinas con potencial de convertirse en unicornios

Santiago Suarez es el cofundador y CEO de Addi.

Dapper y la inteligencia regulatoria basada en IA

Fundada en 2023 por Luis Alberto Rodríguez, exdirector de Planeación Nacional, Dapper fue reconocida por su plataforma de inteligencia regulatoria impulsada por inteligencia artificial. El sistema monitorea en tiempo real más de 500 fuentes normativas en distintos países. Durante 2025, la empresa se expandió a Perú, República Dominicana, México y Chile, y duplicó su base de clientes de 24 a más de 50, incluyendo multinacionales como Coca-Cola y General Motors. Rodríguez enfatizó que el valor no está en la empresa en sí, sino en el problema estructural que resuelve, es decir, la complejidad regulatoria en múltiples jurisdicciones. La compañía ocupó el cuarto lugar en Latinoamérica, ubicada dentro de las industrias de relaciones públicas. El resultado es lo que su director ejecutivo denomina “regtech” (tecnología regulatoria), con la que espera emular el impacto que las tecnologías sanitarias y financieras han tenido en el acceso a la banca y la atención médica en América Latina. “Transformar la mayor debilidad de los mercados emergentes (la opacidad institucional) en una ventaja competitiva mediante una infraestructura basada en IA”. Rodríguez tiene previsto expandirse próximamente a Oriente Medio, el norte de África y el sudeste asiático. Las grandes multinacionales no quieren “20 procesos de relaciones públicas diferentes para 30 países”, afirma Rodríguez. “Quieren un estándar operativo único y fiable. Los consultores no pueden ofrecer eso. Dapper sí”. Le puede interesar: “La IA viene a reemplazar muchos trabajos, es un hecho”: CEO de la fintech Payana

NanoFreeze: eficiencia energética con bionanotecnología

NanoFreeze, fundada en 2020 por científicos e ingenieros colombianos, fue destacada por aplicar bionanotecnología para mejorar sistemas de refrigeración. En 2025 trabajó con la cervecera Corona para implementar su tecnología “Natural Freezer” en redes minoristas de Colombia y México. Además, desarrolló un bio-nanofluido que en pruebas iniciales logró incrementos de hasta 44% en eficiencia térmica. Así las cosas, NanoFreeze dio pasos el año pasado para incursionar en el creciente mercado de refrigeración industrial (como los centros de datos). El producto está compuesto por enzimas de actividad de nucleación de hielo (INA), que organizan las moléculas de agua en una configuración similar al hielo, combinadas con nanopartículas altamente conductoras que, en conjunto, aumentan la conductividad térmica del agua. El impacto potencial es significativo, con una reducción de más de 76.000 toneladas de CO2 anuales por planta en sistemas industriales. Además, estos científicos han estado desarrollando envases térmicos, líquidos refrigerantes para sistemas de refrigeración por agua y “congeladores naturales”, unos paneles de ahorro energético que se pueden usar para modernizar refrigeradores existentes. Entérese: Este es el top 10 de las startups más valiosas de Colombia: Rappi, Habi y Addi lideran el ranking

Sucroal: economía circular desde el Valle del Cauca

Sucroal, con más de 50 años de trayectoria, fue reconocida por transformar el sulfato de calcio, subproducto de la producción de ácido cítrico a partir de caña de azúcar, en insumo para la industria cervecera. Afirma que la acogida ha sido muy buena, debido a la mayor blancura, pureza y acidez favorable de su producto; todas características ideales para la elaboración de cerveza, “en particular para las cervezas pale ale y lager”, explica Ana Lucía Gómez, directora de investigación y desarrollo de Sucroal. Además, una de sus principales líneas de negocio es la transformación de la caña de azúcar local en ácido cítrico para su exportación. La compañía, ocupó el sexto lugar del ranking de Latinomárica, exporta este material a mercados como República Dominicana, Ecuador y Guatemala, donde es valorado por su pureza y propiedades para cervezas. El caso refleja un modelo de economía circular aplicado a la agroindustria. Puede conocer: Así está la guerra de cervezas baratas en Colombia: con precios desde los $1.790

Tendencias globales: innovación como infraestructura

El ranking “The World’s Most Innovative Companies of 2026” muestra que la innovación empresarial está migrando de productos a infraestructura. El listado es liderado por Google, Nvidia y Shopify, empresas que actúan como habilitadoras de ecosistemas completos, especialmente en el contexto del auge de la inteligencia artificial. También fueron destacadas compañías como Anthropic, Databricks y Ramp, enfocadas en construir plataformas que permiten a otras organizaciones operar, escalar y tomar decisiones en entornos complejos.