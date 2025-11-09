¿Seguirá bajando el dólar en Colombia? Esto esperan los analistas para el cierre de 2025

Durante la última semana, el dólar registró una caída acumulada de $80, impulsada, inicialmente, por la reciente colocación de deuda externa del Gobierno y una menor presión en la demanda de divisas dentro del mercado cambiario. En apenas cuatro días, la tasa de cambio descendió de $3.860,12 a un promedio de $3.779,20, marcando así una de las semanas más bajistas del último mes para la moneda estadounidense.
El movimiento más significativo se presentó el pasado viernes 7 de noviembre, cuando el dólar rompió el umbral de los $3.800 y alcanzó un mínimo de $3.766, cayendo cerca de $40 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.807,06.
Estos recientes movimientos del dólar también establecieron un nuevo referente en lo que va del año, ya que durante las dos últimas jornadas de negociación la divisa alcanzó su valor más bajo desde abril de 2024, cuando se cotizó en $3.763,43.
Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia en Davivienda Corredores, explicó que el comportamiento del dólar en Colombia ha mostrado una aceleración en su caída, más o menos desde julio - agosto de este año.
Lo más llamativo, según el analista, es que esta caída se ha producido a pesar de factores que, en teoría, deberían presionar al alza la divisa: la suspensión de la regla fiscal, el aumento de las importaciones —que ha ampliado el déficit de la balanza comercial—, la venta de títulos colombianos por parte de inversionistas extranjeros y el fortalecimiento global del dólar frente a otras monedas.
