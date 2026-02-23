Él era Jonhy Gaudreau, el jugador de hockey que murió en un accidente y fue homenajeado en los Olímpicos de invierno

Se veían 24 adultos, pero en realidad eran 25. Las hombreras, rodilleras y equipo de protección que tenían los miembros del equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos no lo dejaban ver, pero ahí estaba, aunque no salió en la foto. Todos los hombres posaron. Uno tenía a su pequeño hijo en brazos, mientras que otro llevaba su camiseta: la número 13, con el apellido Graudreau bien grande. Dice una canción que no se muere quien se va, sino quien se olvida. Al jugador de hockey sobre hielo estadounidense Johnny Gadreau, quien falleció en un accidente el 29 de agosto de 2024, no lo han olvidado. Es más, sus amigos lo trajeron al presente en una cancha de hielo en Italia el domingo para celebrar la medalla de oro que consiguió su Selección Nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Quién era Johnny Gaudreau el jugador de hockey homenajeado?

Era blanquísimo, más bien delgado. Medía 1,75 metros y, dentro de la cancha de hockey era muy veloz. Solía ocupar la posición de extremo por izquierda donde hacía diagonales veloces patinando sobre el hielo para intentar golpear el disco y conseguir un punto, un gol.

Jonnhy Gaudreau, nacido en Salem, Nueva Jersey, el 13 de agosto del 2023, solo jugó en dos equipos: los Calgary Flames, entre 2013 y 2022, y los Columbus Blue Jackets, entre 2022 y 2024, cuando falleció. El día que lo encontró la parca llevaba 16 días con 31 años y su hijo tenía pocos meses de vida. Murió en Oldams, Nueva Jersey. Minutos antes del accidente que le costó la vida estaba feliz. Iba montando bicicleta con su hermano Matthew por una carretera rural de ese lugar. Los dos hombres salieron para despejarse y bajar la pequeña tensión que los preparativos de la boda de su hermana Katie, programada para la mañana del 30 de agosto, generó en su familia.

Iban tranquilos por la carretera cuando fueron envestidos por un vehículo que venía detrás de ellos, a toda velocidad, conducido por Sean M. Higgins. El carro se llevó por delante a los hermanos Gaudreau siendo las 8 de la noche. El impacto fue tan fuerte que, 19 minutos después, cuando llegó la policía para atender la emergencia, los encontró sin vida.

Higgins estaba ebrio. Había tomado varias cervezas antes de empezar a conducir. Según dijo en la audiencia, mientras manejaba ingirió más alcohol, pero, como el borracho de la canción de Rubén Blades, pensó que no le afectaba los sentidos. Cuando la policía le hizo la prueba de alcoholemia, dio positivo. El hombre fue acusado por conducir ebrio y de asesinato con vehículo.