Gobierno alista contragolpe y prepara decreto para imponer aranceles del 30 % a más productos de Ecuador

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa un momento de alta tensión y un especie de “mini guerra comercial”, puesto que la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, confirmó que el Gobierno Nacional avanza en la expedición de un nuevo decreto que impondrá aranceles del 30% a más productos ecuatorianos, adicionales a los ya anunciados la semana pasada, como parte de una estrategia para equilibrar el intercambio comercial entre ambos países.
La funcionaria explicó que la medida se adoptará una vez se revisen los comentarios recibidos sobre la imposición de aranceles a productos y subproductos provenientes de Ecuador. “Luego de que se revisen los comentarios acerca de la imposición de aranceles, se expedirá el decreto”, señaló Morales.
Le puede interesar: Gobierno de Ecuador confirmó que subió 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto