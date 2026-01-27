Gobierno alista contragolpe y prepara decreto para imponer aranceles del 30 % a más productos de Ecuador

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa un momento de alta tensión y un especie de “mini guerra comercial”, puesto que la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, confirmó que el Gobierno Nacional avanza en la expedición de un nuevo decreto que impondrá aranceles del 30% a más productos ecuatorianos, adicionales a los ya anunciados la semana pasada, como parte de una estrategia para equilibrar el intercambio comercial entre ambos países. La funcionaria explicó que la medida se adoptará una vez se revisen los comentarios recibidos sobre la imposición de aranceles a productos y subproductos provenientes de Ecuador. “Luego de que se revisen los comentarios acerca de la imposición de aranceles, se expedirá el decreto”, señaló Morales. Le puede interesar: Gobierno de Ecuador confirmó que subió 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto

Y es que desde este lunes, el panorama continuó tenso tras conocerse que el Gobierno ecuatoriano incrementó un 900% la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), al pasar de 3 a 30 dólares por barril. La decisión ha sido interpretada por Colombia como una medida que afecta de manera directa sus exportaciones de hidrocarburos y altera las condiciones históricas de la relación comercial y energética entre ambos países. Aunque no existe una cifra oficial consolidada, en 2025 Colombia habría transportado cerca de 46 millones de barriles de crudo a través del OCP, lo que dimensiona el impacto económico que tendría el aumento tarifario sobre el sector petrolero nacional. Frente a este escenario, la ministra Morales reiteró que el objetivo del Gobierno no es escalar el conflicto, sino generar condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador, protegiendo a los sectores productivos colombianos que se han visto afectados por las recientes decisiones del país vecino. Según explicó la funcionaria, Ecuador impuso de manera unilateral aranceles a productos colombianos, lo que obligó a Colombia a activar los mecanismos técnicos y jurídicos de revisión, a través del Comité de Asuntos Arancelarios, Aduaneros y de Comercio Exterior (TICLA), y a aplicar medidas de carácter recíproco. La ministra detalló, además, que el primer decreto ya fue publicado para comentarios, los cuales comenzarán formalmente el 19 de este mes, paso previo a su expedición definitiva. Adicionalmente, confirmó que el Gobierno colombiano prepara un segundo decreto que ampliará la medida a otros productos provenientes de Ecuador, que también estarán sujetos al arancel del 30%. "Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también con la imposición del 30% de aranceles, de tal manera que se genera una situación comercial", agregó la ministra.

¿Por qué comenzó el rifirrafe comercial entre Colombia y Ecuador?

Cabe recordar que todo comenzó tras el anuncio del primer mandatario ecuatoriano, el pasado miércoles, que impuso aranceles del 30% a Colombia por una supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" para combatir el narcotráfico y contrabando en la frontera. La medida, que empezará a regir el 1 de febrero, se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera", ha afirmado el mandatario en una publicación de X. De manera paralela, el presidente cafetero Gustavo Petro decidió suspender inmediatamente el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador. La medida comenzó a regir a las 6:00 de la tarde de este jueves 22 de enero. Cabe señalar que Colombia suministra actualmente alrededor de 8 gigavatios, es decir, cerca del 8% de la demanda ecuatoriana, según cuentas de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

¿Qué pasará con los comerciantes nacionales tras medidas de aranceles y subidas tarifarias en Ecuador?