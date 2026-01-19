Colombia, entre los países con mayor concentración de riqueza en América Latina

Colombia se mantiene entre los países de América Latina y el Caribe donde la riqueza está más concentrada en pocas manos. Eso lo señala el más reciente informe de Oxfam, presentado en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial de Davos, en el que se señala que cuatro multimillonarios concentran cerca de US$42.000 millones, en un país marcado por altos niveles de pobreza, informalidad laboral y desigualdad.
El documento alerta que la acumulación extrema de riqueza no solo amplía las brechas sociales, sino que también debilita las democracias, al permitir que el poder económico tenga una influencia desproporcionada en las decisiones públicas.
Le puede interesar: La hipocresía de Davos: se esperan 1.000 vuelos adicionales en jets privados a un foro donde uno de los temas claves es el cambio climático