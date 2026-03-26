Colombia abre ruta directa con África: así será el comercio entre Cartagena y Ghana por 16 millones de dólares

Durante el cierre del Foro de Alto Nivel CELAC–África, la semana pasada, la vicepresidenta, Francia Márquez, anunció la firma de un acuerdo entre Colombia y Ghana para establecer rutas comerciales directas entre los puertos de Cartagena y Tema.
El objetivo de este acuerdo es dinamizar el comercio, el turismo, la inversión y el desarrollo de infraestructura.
“Hoy debemos transformar esas rutas de sufrimiento en rutas de libertad para movilizar oportunidades y esperanza. Hoy firmamos un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y Ghana para establecer una ruta entre el Puerto de Cartagena y el Puerto de Tema”, señaló la funcionaria.
Por el lado de Ghana, el ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, enfatizó la relevancia de fortalecer los vínculos comerciales entre América y África.
“Si decidimos hacer comercio entre nosotros, valorando nuestros recursos naturales, podemos superar las brechas de oportunidades que enfrentan nuestros pueblos. Estamos muy orgullosos de firmar este acuerdo entre nuestros puertos, que permitirá potenciar el turismo entre África y América Latina”.
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