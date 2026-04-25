Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año

Una gran línea de transmisión atraviesa el extremo norte de Colombia con una promesa clara: llevar la energía limpia que nace en los paisajes áridos y ventosos de La Guajira hasta los hogares y la industria nacional. A lo largo de su trazado, esta infraestructura transportará 1.050 megavatios (MW) generados por el sol y el viento de una de las regiones con mayor potencial renovable del país.
Se trata de Colectora, un proyecto desarrollado por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), que se espera esté listo para antes de agosto de 2026, tras cuatro años de retrasos por diversos obstáculos: 235 consultas previas —que aumentaron a más de 250—, un año adicional para certificar las comunidades que debían ser consultadas, la pandemia y demoras en permisos ambientales.
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Su puesta en marcha es determinante para que la energía renovable producida en La Guajira llegue a los centros de consumo. Sin embargo, en un momento en que su entrada en operación resulta clave —especialmente de cara a un posible fenómeno de El Niño en el segundo semestre—, los desafíos persisten.
Las consultas con comunidades han aumentado y, aunque la línea fue concebida para transportar la energía de grandes parques eólicos, varios de estos han tenido dificultades que han derivado en su suspensión o incluso en su abandono.