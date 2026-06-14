MinDefensa entrega detalles de la captura de alias Chalá: “El Frente 36 está cada vez más fragmentado”

Mientras huía en una camioneta blindada en dirección al Caquetá, agentes de la Policía sorprendieron a uno de los hombres más buscados de las disidencias de las Farc en Antioquia, señalado de ordenar el asesinato del joven estudiante y periodista Mateo Pérez. La captura fue el resultado de un cerco que la Fuerza Pública lanzó sobre el Frente 36 y que intensificó en las últimas semanas, obligando a quien se perfilaba como el nuevo cabecilla de esa estructura a huir del departamento. En una breve entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre el operativo realizado durante la noche de este viernes y se refirió a la situación de seguridad en el departamento. Lea más: “Ahora no lo vaya a soltar”: el fuerte mensaje de Rendón a Petro tras la captura de alias Chalá

Captura de alias Chalá.

¿Cómo se logró la captura de alias Chalá?

“Lo primero que me gustaría decir es que no hay impunidad contra el crimen, hay total contundencia para desmantelarlo. La captura de alias Víctor Chalá o Chalá, el torturador y asesino del periodista Mateo Pérez, se logró gracias a la presión de la Fuerza Pública, que viene adelantando una fuerte ofensiva en el área rural de Briceño. Estas acciones lo obligaron a intentar buscar refugio en zonas donde había delinquido anteriormente, como Caquetá y Huila, además de buscar financiarse mediante la minería criminal del municipio de Ataco, Tolima. La información más relevante proviene desde la misma estructura criminal del 36, que estaría cada vez más fracturada por los golpes que la Fuerza Pública le ha asestado”.

¿Cómo se logró localizarlo?

“Se ha recopilado información de diferentes personas que están cansadas de estos criminales y confían plenamente en que la Fuerza Pública los liberará de este yugo opresor. Alias Chalá fue declarado como objetivo de alto valor por el Ministerio de Defensa y por ello se emplearon equipos de búsqueda especializados que realizaron un seguimiento detallado para determinar el momento exacto de la captura. Al saber que este sujeto se desplazaba en una camioneta blindada, estaba armado y portaba dinero en efectivo para intentar sobornar a las autoridades, se ejecutó una operación meticulosa en la que se previó y mitigó cualquier tipo de daño colateral”.

Hubo un video que circuló hace varios meses que mostraba a alias Chalá huyendo en una motocicleta, ¿qué ocurrió el día que se escapó?

“No hay refugio seguro donde los criminales se puedan esconder por siempre de la Fuerza Pública. Cuando las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron una operación militar contra alias Chalá a finales de mayo, este criminal logró salir con vida. Respecto al video que circuló en redes sociales, finalmente confirmamos que se trataba de una campaña de desinformación; incluso, el mismo criminal intentó fingir su propia muerte para engañar a las autoridades, pero no fue así. La orden del Gobierno Nacional es proteger la vida de todos los colombianos sin distinción alguna. Por ello, en la guarida de la Estructura de sicarios del 36, en la madriguera de quienes han sembrado tanto terror entre los pobladores del área rural del municipio de Briceño, mantenemos operaciones ofensivas contra esta estructura de la muerte y también contra el EGC o Clan del Golfo y contra el cartel del ELN, los cuales son los generadores de violencia en la región”.

Ha habido un cruce de versiones sobre si Chalá obedece o no a órdenes de alias Calarcá, ¿frente a eso qué responde?

“Este individuo hace parte de la estructura criminal de alias Calarcá. Por ende, sigue los lineamientos de estas disidencias para asesinar, extorsionar, desplazar a la población, lucrarse de la minería criminal y del narcotráfico. Durante los últimos cuatro años se han neutralizado a 16.000 integrantes de estas estructuras criminales y cada 20 horas la Fuerza Pública ejecuta un combate contra las mismas. El Gobierno Nacional ha sido muy claro: cero impunidad frente al crimen, independientemente de que se llegue a adelantar algún diálogo con grupos armados. No tenemos ningún cese al fuego y nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública están siempre prestos a combatir esta amenaza que se nutre de las economías ilícitas, sin distinción de las estructuras criminales”. Siga leyendo: Que alias “Chalá” no reciba beneficios, pide tras su captura la familia del periodista Mateo Pérez

Alias chalá capturado por la Dijín de la Policía.

¿Cuál es la trayectoria de Chalá? ¿Por qué casos va a responder?

“Chalá tiene una trayectoria criminal de más de diez años. Sería el principal responsable de ordenar y participar en la desaparición, tortura y posterior homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en la vereda Palmichal de Briceño, Antioquia. Asimismo, habría ordenado la acción terrorista contra unidades del Ejército Nacional en la que un soldado profesional fue asesinado y otro resultó herido. Se encuentra vinculado en investigaciones relacionadas con su posible participación en el homicidio de seis militares en Meta en el año 2020 y de cuatro policías en Caquetá en el 2021. En 2024, fue cabecilla financiero de una comisión criminal en el departamento del Caquetá. En esa región se enfocó en la extorsión a todos los sectores productivos, a los cuales, al parecer, intimidaba mediante el lanzamiento de artefactos explosivos y homicidios selectivos. En el 2025 habría ordenado y ejecutado el homicidio de una líder social en el departamento del Huila. A principios de 2026, habría recibido instrucciones del criminal alias Calarcá para asumir el mando de una comisión armada de la Estructura 36 en Briceño, donde se convirtió en subordinado y hombre de confianza de alias Primo Gay. En este rol, se habría enfocado en la instrucción y adiestramiento de criminales para el uso de drones y su acondicionamiento con explosivos, con el fin de atentar no solamente contra la Fuerza Pública, sino también contra otras estructuras criminales y la población civil”.

En Antioquia hay especial preocupación por la situación de seguridad en varias subregiones. En Remedios ocurrió una masacre que se atribuyó el Frente 4 de las disidencias, en Segovia cuatro personas fueron retenidas y asesinaron a un conductor, en Briceño ocurrió el asesinato de Mateo Pérez, ¿hay algún plan de largo aliento para enfrentar esa situación?