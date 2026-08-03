Clic abrirá ruta Medellín-Manizales desde septiembre con tres vuelos semanales

La aerolínea Clic anunció una nueva fase de expansión de su red doméstica con la apertura de tres rutas que comenzarán a operar desde la segunda quincena de septiembre.
Entre ellas sobresale la nueva conexión Medellín (Olaya Herrera)–Manizales, que contará con tres frecuencias semanales y buscará fortalecer la movilidad entre Antioquia y el Eje Cafetero.
La nueva operación, que iniciará el 16 de septiembre, convertirá a Clic en la única aerolínea con vuelos comerciales regulares hacia el aeropuerto La Nubia, en Manizales, ampliando las opciones de viaje para pasajeros corporativos y turísticos, además de fortalecer la conectividad aérea de la capital caldense.
Como parte de esta expansión, la compañía también comenzará a operar la ruta Bogotá–Pereira y retomará los vuelos entre Bogotá y Cali, ambos con dos frecuencias diarias, reforzando la conexión entre tres de los principales mercados aéreos del país.
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