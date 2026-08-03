Clic abrirá ruta Medellín-Manizales desde septiembre con tres vuelos semanales

La aerolínea Clic anunció una nueva fase de expansión de su red doméstica con la apertura de tres rutas que comenzarán a operar desde la segunda quincena de septiembre. Entre ellas sobresale la nueva conexión Medellín (Olaya Herrera)–Manizales, que contará con tres frecuencias semanales y buscará fortalecer la movilidad entre Antioquia y el Eje Cafetero. La nueva operación, que iniciará el 16 de septiembre, convertirá a Clic en la única aerolínea con vuelos comerciales regulares hacia el aeropuerto La Nubia, en Manizales, ampliando las opciones de viaje para pasajeros corporativos y turísticos, además de fortalecer la conectividad aérea de la capital caldense. Como parte de esta expansión, la compañía también comenzará a operar la ruta Bogotá–Pereira y retomará los vuelos entre Bogotá y Cali, ambos con dos frecuencias diarias, reforzando la conexión entre tres de los principales mercados aéreos del país. Le puede interesar: Clic aumenta 20% su oferta de vuelos desde Medellín y anuncia beneficios para viajeros: estas son las rutas

Medellín fortalece su conexión con el Eje Cafetero

Con la nueva ruta hacia Manizales, Clic busca responder al crecimiento de la demanda por viajes regionales y ofrecer una alternativa de transporte más ágil entre dos ciudades con una estrecha relación empresarial, académica y turística. La aerolínea aseguró que esta nueva conexión facilitará los desplazamientos de viajeros de negocios y turistas, al tiempo que contribuirá a dinamizar la economía regional mediante una mayor integración entre Antioquia y Caldas. “Estas nuevas rutas abren más oportunidades para viajar, hacer negocios y descubrir Colombia, al tiempo que fortalecen la conectividad e impulsan el turismo, la competitividad y el crecimiento de las regiones, con conexiones directas y una propuesta pensada para hacer cada trayecto más ágil, conveniente y cercano”, señaló Iván Avilán, director de Producto y Venta de Clic. Lea más: Clic aumentará a 10 vuelos diarios su ruta entre Medellín y Bogotá desde mayo: estos son sus planes para 2025

Clic ampliará su red durante el segundo semestre

Las nuevas rutas hacen parte del plan de expansión de la aerolínea para el segundo semestre de 2026. Según la compañía, en los próximos meses anunciará nuevos destinos y frecuencias con el objetivo de fortalecer su presencia en los mercados regionales y ampliar las alternativas de viaje dentro del país. La empresa explicó que el crecimiento de su operación responde al aumento sostenido de la demanda por transporte aéreo y a su estrategia de consolidar una red que conecte ciudades intermedias con los principales centros económicos y turísticos de Colombia. Conozca también: ¿Busca empleo en Medellín? LATAM Airlines abrió convocatoria para tripulantes de cabina Los tiquetes para las nuevas rutas están disponibles desde el 30 de julio a través de la página web de la aerolínea, sus puntos de venta, el call center y las agencias de viaje autorizadas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: