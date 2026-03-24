Anthropic vs OpenAI: Claude destrona a ChatGPT, que ya acumula pérdidas por US$14.000 millones

En apenas unas semanas, algo que parecía impensable hace solo un año comenzó a suceder en el mundo empresarial de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Miles de usuarios habituales de ChatGPT, el chatbot de OpenAI que dominó el mercado tecnológico desde 2022, empezaron a abandonarlo.
No en silencio, sino con declaraciones públicas en redes sociales. Ahora se fueron a Claude, el asistente de IA desarrollado por Anthropic.
Según los datos de la plataforma de medición Larridin, que monitorea automáticamente las tendencias de adopción de IA en empresas clientes durante las últimas ocho semanas, Claude pasó de registrar aproximadamente 1.112 sesiones a mediados de enero de 2026 a alcanzar 17.648 sesiones solo en la segunda semana de marzo. Eso equivale a un crecimiento del 1.487%.
Y no es un fenómeno aislado. En la primera semana de marzo, Claude superó a ChatGPT en usuarios activos diarios, con un promedio de 38 sesiones semanales por usuario frente a las 18 que registra la herramienta de OpenAI.
El salto es tan grande que incluso se ha comenzado a notar en los entornos corporativos, Claude genera el doble de sesiones que ChatGPT en ambientes de trabajo empresarial.
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