Cielo Rusinque cuestiona fallo del Consejo de Estado que anuló su nombramiento en la SIC

Cielo Rusinque reaccionó con dureza al fallo que anuló su nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio y cuestionó de fondo la argumentación jurídica del alto tribunal. En un mensaje publicado en X, Rusinque afirmó que la sentencia “desborda el análisis normativo y probatorio” y le otorga “apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable”. Según su postura, el Consejo de Estado se apartó del marco del derecho estricto.
Uno de los puntos centrales de su crítica es la descalificación de su formación académica. Rusinque señaló que resulta “conceptualmente insostenible” considerar que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales, cursada en París, no tenga relación con las funciones del cargo.
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Además, cuestionó que se haya ignorado la certificación del Ministerio de Educación sobre el programa y la validación académica emitida por la Universidad Paris II Panthéon-Assas, institución que calificó como de alto prestigio internacional.
Eso, pese a que el fallo explicó que el cargo requiere un nivel de formación superior y experiencia profesional relacionada que Rusinque no acreditó durante el proceso.