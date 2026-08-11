El 20% de Chocó y el Eje Cafetero siguen con afectaciones de energía eléctrica tras el terremoto

XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, informó que el restablecimiento del servicio de energía avanza de manera gradual tras el terremoto registrado el 10 de agosto. Con corte a las 8:00 a. m. del 11 de agosto, la atención de la demanda eléctrica mejoró en las cuatro regiones reportadas por XM, frente a los niveles de afectación registrados inicialmente después del movimiento sísmico. La recuperación se ha producido gracias al trabajo articulado de los agentes del sector y otros actores que continúan desarrollando labores desde diferentes frentes para restablecer el servicio a las comunidades y la industria.

De manera progresiva, las subestaciones, redes y demás infraestructura que resultaron impactadas por el evento han venido ingresando nuevamente al Sistema.

¿Cuánto se ha recuperado la demanda de energía en Valle del Cauca y Eje Cafetero?

En Valle del Cauca, la afectación inicial de la demanda llegó al 70%. Con corte a las 8:00 am del 11 de agosto, ese nivel se había reducido al 18,5%. Esto significa que, de acuerdo con los porcentajes estimados a partir de los informes de los agentes, la atención de la demanda eléctrica ha avanzado de manera significativa en esta región durante las primeras 24 horas posteriores al sismo. En la región conformada por Caldas, Quindío y Risaralda, la afectación inicial de la demanda alcanzó el 82%, pero esta mañana ya solo era del 20%. La recuperación responde al ingreso progresivo al Sistema de las subestaciones, redes y demás infraestructura que resultó afectada por el evento sísmico. Le puede gustar: ¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a 20 billones de dólares

¿Cómo está el servicio de energía en Cauca, Chocó y Nariño?

En Cauca y Nariño, la afectación inicial de la demanda fue del 44%. Con corte a las 8:00 a. m., el porcentaje estimado de afectación se había reducido al 5%. Chocó registró una afectación inicial del 100% de la demanda. A las 8:00 a. m. del 11 de agosto, el nivel se había reducido a alrededor del 20%. De acuerdo con XM, esta región continúa entre las zonas afectadas y forma parte de los territorios en los que se mantienen las labores para lograr la recuperación total del servicio. La entidad no entregó en la información suministrada un plazo específico para alcanzar el restablecimiento completo en Chocó ni en las demás regiones que todavía presentan afectaciones.

¿Qué está haciendo XM para recuperar completamente el servicio?

XM señaló que continuará acompañando las acciones orientadas a lograr la recuperación total del servicio en las zonas que todavía permanecen afectadas. El operador indicó que este trabajo se desarrolla de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía, los agentes del sector y la institucionalidad sectorial.

La recuperación requiere la reincorporación progresiva de las subestaciones, redes y demás infraestructura impactada por el sismo, además de las labores técnicas, operativas e institucionales necesarias para garantizar nuevamente la atención de la demanda. XM destacó el trabajo articulado de los diferentes actores involucrados en la emergencia y agradeció la solidaridad, el compromiso y el esfuerzo permanente de quienes participan en las labores de recuperación. La entidad reiteró que mantendrá su acompañamiento y coordinación mientras avanzan las acciones para recuperar completamente el servicio de energía en las regiones que continúan afectadas. Entérese: Colombia registró el 5 de agosto su mayor pico de generación eléctrica diaria, ¿qué pasó?

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