Video | Así fue el momento del rescate de Diana, joven atrapada entre los escombros en Cali

La esperanza entre los escombros sigue para muchos colombianos afectados por el terremoto que dejó decenas de fallecidos y miles de heridos y afectados. En la mañana de este martes 11 de agosto, luego de más de 24 horas después del fuerte temblor, equipos de emergencia lograron rescatar con vida a Diana Marcela Troncoso, quien permanecía atrapada tras el colapso de un edificio en Cali. En la operación, que duró varias horas, participaron los Bomberos de Bogotá junto con personal de Bomberos de Cali y otras personas especializadas en búsqueda y rescate. Las labores incluyeron corte, penetración y remoción de material, en un procedimiento minucioso para llegar hasta la mujer y ponerla a salvo.

Lea también: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas De acuerdo con información de la Alcaldía de Cali, el primer contacto con la joven lo hicieron sobre las 5:00 de la tarde del lunes, cuando Santiago Aguirre, un rescatista voluntario de 25 años, se internó entre los restos de la estructura colapsada y escuchó unos ruidos: había encontrado a Diana. La mujer, de 31 años y de profesión biomédica, estaba atrapada de los pies y golpeaba un clóset para hacerse escuchar. Desde ese momento, los equipos de emergencia mantuvieron contacto con ella.

Durante la noche participaron unidades de Bomberos de Bogotá y, hacia las 6:00 de la mañana, se sumaron los Bomberos de Cali. El rescate requirió una apertura vertical dentro de la estructura: los socorristas avanzaron cerca de ocho metros desde el quinto nivel hasta el segundo, donde estaba Diana, removiendo los escombros con precisión para evitar nuevos riesgos. “Logramos acceder a ella desde ayer a las nueve de la noche. Desde ayer estuvimos trabajando hasta esta hora, un periodo operacional de 16 horas en conjunto con Bomberos Bogotá”, explicó el cabo que participó en la operación.

El contacto con Diana fue primero verbal y posteriormente físico. Según el rescatista, la mujer nunca perdió la conciencia durante las horas que permaneció atrapada y pudo recibir agua e hidratación a través de una de sus manos, que tenía libre. Estas condiciones ayudaron a mantenerla estable hasta completar la extracción. “Siempre estuvimos activos con ella. Ella nunca estuvo inconsciente, siempre estuvo consciente, activa y gracias a eso pudimos rescatarla”, señaló Sebastián Sánchez, personal de bomberos que estuvo a cargo de la maniobra. Después de más de 12 horas de trabajo, los equipos finalmente lograron sacar con vida a Diana, cuya extracción elevó a siete el número de sobrevivientes recuperados de la estructura. “Nos metimos ocho metros adentro, trabajamos sin parar. Verla a ella sonreír es la mejor sensación”, relató uno de los bomberos que participó en el rescate. La noticia también significó un alivio para su familia. Sus familiares habían logrado salir del edificio, pero presenciaron el momento del colapso y durante horas estuvieron sumidos en la incertidumbre. “Nosotros alcanzamos a salir, pero ella no. Vimos el edificio caer y pensamos lo peor. Cuando ya nos dijeron que la habían encontrado y con vida, nos volvió el alma al cuerpo”, contó Álvaro Troncoso, familiar de Diana. Ahora, Diana fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Los socorristas destacaron que, pese a las condiciones en las que permaneció atrapada, se encontraba en buenas condiciones generales al momento de su salida. Hasta ahora, las cifras actualizadas hablan de 95 personas fallecidas en Cali, 949 heridas, 45 estructuras con colapso total o parcial, 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas y preliminarmente 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura. Siga leyendo: Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto en Colombia: estos son sus nombres

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