Video | Así fue el momento del rescate de Diana, joven atrapada entre los escombros en Cali

La esperanza entre los escombros sigue para muchos colombianos afectados por el terremoto que dejó decenas de fallecidos y miles de heridos y afectados. En la mañana de este martes 11 de agosto, luego de más de 24 horas después del fuerte temblor, equipos de emergencia lograron rescatar con vida a Diana Marcela Troncoso, quien permanecía atrapada tras el colapso de un edificio en Cali.
En la operación, que duró varias horas, participaron los Bomberos de Bogotá junto con personal de Bomberos de Cali y otras personas especializadas en búsqueda y rescate.
Las labores incluyeron corte, penetración y remoción de material, en un procedimiento minucioso para llegar hasta la mujer y ponerla a salvo.