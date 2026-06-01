Cerrejón suspendió operaciones por bloqueos y declara fuerza mayor: contratos laborales quedarán congelados

La crisis operativa de Cerrejón escaló este lunes luego de que la compañía anunciara la suspensión de sus operaciones mineras, férreas y portuarias en La Guajira, tras más de una semana de bloqueos que, según la empresa, han impedido el suministro de insumos esenciales y el transporte de carbón hacia los puertos de exportación.
La decisión, que comenzó a regir desde el 1 de junio, fue adoptada bajo la figura de fuerza mayor y tendrá efectos directos sobre gran parte de la operación de una de las minas de carbón más grandes de América Latina, así como sobre cientos de trabajadores cuyos contratos quedarán suspendidos temporalmente.
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