Cerrejón suspendió operaciones por bloqueos y declara fuerza mayor: contratos laborales quedarán congelados

La crisis operativa de Cerrejón escaló este lunes luego de que la compañía anunciara la suspensión de sus operaciones mineras, férreas y portuarias en La Guajira, tras más de una semana de bloqueos que, según la empresa, han impedido el suministro de insumos esenciales y el transporte de carbón hacia los puertos de exportación. La decisión, que comenzó a regir desde el 1 de junio, fue adoptada bajo la figura de fuerza mayor y tendrá efectos directos sobre gran parte de la operación de una de las minas de carbón más grandes de América Latina, así como sobre cientos de trabajadores cuyos contratos quedarán suspendidos temporalmente. Lea más: Sindicato de Ecopetrol descarta apoyar a Cepeda y respalda candidatos que impulsen exploración petrolera y fracking

Un bloqueo mantiene paralizada parte de la operación

En un comunicado divulgado este lunes, Cerrejón aseguró que durante 2026 ha enfrentado cerca de 80 bloqueos que han afectado sus actividades, especialmente las relacionadas con la infraestructura férrea. La compañía señaló que uno de esos bloqueos comenzó el pasado 23 de mayo y continúa activo, situación que ha impedido el ingreso de bienes esenciales para la operación, incluido combustible, además de dificultar el transporte de carbón hacia el puerto y el desarrollo normal de las actividades productivas en la mina. “La mayoría de estos bloqueos no tienen relación con nuestra operación”, indicó la empresa. Según Cerrejón, la prolongación de esta situación terminó por comprometer la continuidad de las actividades extractivas y logísticas, lo que llevó a la compañía a declarar la existencia de un evento de fuerza mayor. Lea más: Bloqueo de siete días amenaza continuidad de la operación de Cerrejón en La Guajira

Contratos laborales quedan suspendidos

Como consecuencia de la decisión, Cerrejón informó que la mayoría de los contratos de trabajo quedarán suspendidos mientras se mantenga la interrupción de las operaciones. La medida no aplicará para el personal considerado indispensable para garantizar labores de mantenimiento, cuidado de activos, cumplimiento de obligaciones sociales y controles ambientales requeridos durante el periodo de suspensión. La empresa no precisó cuántos trabajadores se verán afectados por la decisión ni cuánto tiempo podrían permanecer suspendidas las operaciones.

Impacto para La Guajira