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Cerrejón suspendió operaciones por bloqueos y declara fuerza mayor: contratos laborales quedarán congelados

La compañía minera declaró fuerza mayor tras un bloqueo que completa más de una semana afectando el suministro de combustible y el transporte de carbón. La decisión también implica la suspensión temporal de la mayoría de los contratos laborales.

  • La medida afecta una de las operaciones carboníferas más importantes del país y genera incertidumbre sobre el empleo en la región. FOTO: CORTESÍA CERREJÓN
    La medida afecta una de las operaciones carboníferas más importantes del país y genera incertidumbre sobre el empleo en la región. FOTO: CORTESÍA CERREJÓN
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 57 minutos
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La crisis operativa de Cerrejón escaló este lunes luego de que la compañía anunciara la suspensión de sus operaciones mineras, férreas y portuarias en La Guajira, tras más de una semana de bloqueos que, según la empresa, han impedido el suministro de insumos esenciales y el transporte de carbón hacia los puertos de exportación.

La decisión, que comenzó a regir desde el 1 de junio, fue adoptada bajo la figura de fuerza mayor y tendrá efectos directos sobre gran parte de la operación de una de las minas de carbón más grandes de América Latina, así como sobre cientos de trabajadores cuyos contratos quedarán suspendidos temporalmente.

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Un bloqueo mantiene paralizada parte de la operación

En un comunicado divulgado este lunes, Cerrejón aseguró que durante 2026 ha enfrentado cerca de 80 bloqueos que han afectado sus actividades, especialmente las relacionadas con la infraestructura férrea.

La compañía señaló que uno de esos bloqueos comenzó el pasado 23 de mayo y continúa activo, situación que ha impedido el ingreso de bienes esenciales para la operación, incluido combustible, además de dificultar el transporte de carbón hacia el puerto y el desarrollo normal de las actividades productivas en la mina.

“La mayoría de estos bloqueos no tienen relación con nuestra operación”, indicó la empresa.

Según Cerrejón, la prolongación de esta situación terminó por comprometer la continuidad de las actividades extractivas y logísticas, lo que llevó a la compañía a declarar la existencia de un evento de fuerza mayor.

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Contratos laborales quedan suspendidos

Como consecuencia de la decisión, Cerrejón informó que la mayoría de los contratos de trabajo quedarán suspendidos mientras se mantenga la interrupción de las operaciones.

La medida no aplicará para el personal considerado indispensable para garantizar labores de mantenimiento, cuidado de activos, cumplimiento de obligaciones sociales y controles ambientales requeridos durante el periodo de suspensión.

La empresa no precisó cuántos trabajadores se verán afectados por la decisión ni cuánto tiempo podrían permanecer suspendidas las operaciones.

Impacto para La Guajira

Cerrejón advirtió que los bloqueos no solo afectan la producción de carbón y la operación ferroviaria y portuaria, sino que también generan consecuencias económicas para la región.

La compañía aseguró que la interrupción de actividades tiene efectos sobre el empleo, el desarrollo económico local y la estabilidad de La Guajira, uno de los departamentos más dependientes de la actividad minera en Colombia.

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Por ello, hizo un nuevo llamado a encontrar soluciones a través del diálogo.

“Reiteramos nuestro llamado al diálogo constructivo para poner fin a estas acciones”, expresó la empresa en su pronunciamiento.

La suspensión de operaciones se produce en un momento clave para la industria minera colombiana, que enfrenta desafíos relacionados con la caída de la demanda internacional de carbón, los costos operativos y los conflictos sociales en las zonas de influencia de los proyectos extractivos.

Con esta decisión, Cerrejón abre un nuevo capítulo de incertidumbre para la economía de La Guajira y para una cadena productiva que depende del funcionamiento continuo de la mina, el ferrocarril y el puerto para mantener sus exportaciones.

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