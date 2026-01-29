Centro de industrialización de la Fedecafé llega a Antioquia y otros dos departamentos: así funcionará

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que en este 2026 ampliará los Centros de Industrialización Regional (CIR) en Antioquia, Tolima y Quindío, como parte de su estrategia para fortalecer la transformación del café en origen, impulsar marcas regionales y consolidar la exportación de cafés especiales.
El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, destacó que los CIR creados en Huila (2024), Caldas (2025) y Santander (diciembre de 2025) ya muestran resultados positivos, operando a altos niveles de utilización y requiriendo expansión de capacidad industrial.
Puede leer: Incertidumbre en el gremio cafetero: el 60% de la cosecha en Antioquia está riesgo por falta de sol