Cementos Argos evalúa volver a Venezuela tras 20 años de haber sido expropiada por Hugo Chávez

Tras la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela, el panorama para el sector privado en ese territorio empieza a cambiar. Grupo Argos, el holding de infraestructura más importante de Colombia, confirmó que está evaluando su regreso al vecino país a través de su filial Cementos Argos.
El anuncio se produce en un contexto político transformado tras la captura del exlíder del régimen venezolano Nicolás Maduro. De hecho, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, señaló en una entrevista con Bloomberg que este proceso de normalización es una oportunidad para reclamar lo que les fue expropiado y participar en la reconstrucción de un país que requiere una inversión masiva en infraestructura.
La historia de Cementos Argos en Venezuela fue un éxito interrumpido por la política. La compañía ingresó al mercado venezolano en 1997, mediante una subasta internacional donde adquirió una planta en el estado Trujillo, bajo la firma Corporación Cemento Andino.