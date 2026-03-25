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Celsia pagará dividendo de $208 por acción y ejecutará recompra de acciones

Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, destinará la utilidad neta de 2025 a reservas y distribuirá más de $361.000 millones a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones.

  • Accionistas de Celsia aprobaron en asamblea la distribución de más de $361.000 millones en dividendos y una recompra de acciones por $150.000 millones. FOTO: Cortesía
    Accionistas de Celsia aprobaron en asamblea la distribución de más de $361.000 millones en dividendos y una recompra de acciones por $150.000 millones. FOTO: Cortesía
  • La compañía presentó resultados de 2025 con ingresos por $5,39 billones y un Ebitda de $1,67 billones, impulsado por menores costos y mejores condiciones hidrológicas. FOTO: Cortesía
    La compañía presentó resultados de 2025 con ingresos por $5,39 billones y un Ebitda de $1,67 billones, impulsado por menores costos y mejores condiciones hidrológicas. FOTO: Cortesía
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 7 horas
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La junta directiva y la presidencia de Celsia sometieron a consideración de la asamblea de accionistas, celebrada hoy en Plaza Mayor, una propuesta para distribuir a los accionistas más de $361.000 millones.

El plan contempla destinar la totalidad de la utilidad neta del ejercicio 2025, que ascendió a $190.907.514.155, a una reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio. Posteriormente, se propuso apropiar $214.518.784.480 de esa misma reserva para decretar dividendos sobre las 1.031.340.310 acciones ordinarias en circulación, lo que equivale a un dividendo de $208 por acción.

Este dividendo ordinario se pagará en tres cuotas y representa un incremento equivalente al IPC más dos puntos porcentuales frente al dividendo del año anterior. Las propuestas fueron aprobadas por la asamblea.

Adicionalmente, la compañía propuso una recompra extraordinaria de acciones por $150.000 millones, que se ejecutará en abril a valor fundamental de $9.002.

La empresa también solicitó a los accionistas ampliar por un año más el programa vigente de readquisición de acciones, con el objetivo de mejorar la liquidez del título y contribuir a una mejor formación de precios en el mercado bursátil.

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En la reunión, Celsia presentó sus resultados consolidados de 2025, un año marcado por el retorno a condiciones hidrológicas más favorables tras el fenómeno de El Niño ocurrido en 2024. El aumento de las lluvias redujo la necesidad de generación térmica, disminuyó los precios en bolsa y permitió operar con una matriz energética más eficiente.

Como resultado, los ingresos ordinarios consolidados alcanzaron $5,39 billones, lo que representó una disminución del 20,7% frente al año anterior. Sin embargo, la compañía logró mejorar su rentabilidad gracias a la reducción de costos y a las eficiencias obtenidas con el programa ReimaginarC.

Los costos consolidados se ubicaron en $3,78 billones, un 29% menos que en 2024. Esto impulsó el Ebitda hasta $1,67 billones, con un margen del 30,9%, superior al 21,9% registrado en el año previo.

La compañía presentó resultados de 2025 con ingresos por $5,39 billones y un Ebitda de $1,67 billones, impulsado por menores costos y mejores condiciones hidrológicas. FOTO: Cortesía
La compañía presentó resultados de 2025 con ingresos por $5,39 billones y un Ebitda de $1,67 billones, impulsado por menores costos y mejores condiciones hidrológicas. FOTO: Cortesía

La ganancia neta consolidada de Celsia cerró en $360.000 millones, lo que representó un crecimiento del 6,6% frente al año anterior, mientras que la utilidad neta atribuible a la controladora alcanzó $206.000 millones, con una variación negativa del 7%.

La compañía atribuyó estos resultados a la consolidación de su estrategia dual, que combina la prestación de servicios de energía con la gestión de activos, así como a la disciplina operativa y financiera que permitió mitigar el impacto de la caída en los ingresos.

Con las propuestas aprobadas, la empresa busca mantener una política de remuneración atractiva para los accionistas, al tiempo que fortalece su estructura patrimonial y continúa ejecutando su estrategia de crecimiento en el sector energético colombiano.

Entérese: Celsia cerró 2025 con utilidad de $360.000 millones y propondrá dividendos y recompra por más de $361.000 millones

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