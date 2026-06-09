CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A.

Abrir un certificado de depósito a término, conocido como CDT, ya es más fácil porque no se requiere hacer fila en una sucursal bancaria, firmar papeles ni gastar media mañana del trabajo.
Hoy, desde el celular y en pocos minutos, cualquier colombiano puede poner su dinero a trabajar con tasas de rentabilidad fijas que en algunos casos alcanzan el 13% efectivo anual (E.A.), muy por encima de la inflación anual del país, que cerró en 5,84% en mayo, de acuerdo con el Dane.
En este ambiente financiero, esta semana Lulo Bank, el primer banco 100% digital con licencia en Colombia habilitó la apertura de su CDT desde su aplicación, con montos desde $100.000 y plazos de 90 a 540 días. “Una apuesta directa al bolsillo de los colombianos que ahorran por metas concretas, no por costumbre”, dijo la fintech.
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