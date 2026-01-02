El peso colombiano se mantuvo entre las monedas emergentes más fuertes del 2025, ¿cuáles son las razones?

El dólar atravesó en 2025 uno de sus descensos más marcados de la última década, una debilidad que no se veía desde 2017. La caída del billete verde ha impulsado el fortalecimiento de monedas emergentes y de otros activos considerados refugio, como los metales preciosos, en especial el oro, que ha mantenido una tendencia alcista en los últimos meses. En el mercado local, el dólar no ha vuelto a superar el umbral de $4.000 desde el 4 de septiembre, cuando alcanzó los $4.002,86. Desde entonces, la divisa venía mostrando una trayectoria descendente que se acentuó tras romper el nivel de $3.900. Para el 16 de septiembre ya se negociaba en $3.906,24 y, semanas después, el 14 de noviembre, llegó a tocar mínimos cercanos a $3.719,6. Un comportamiento que se mantuvo hasta el 25 de diciembre de 2025, momento en el que logró el piso del año: $3.706,94. Aunque en el año el tipo de cambio registró rebotes puntuales, no ha logrado sostener niveles más altos por un tiempo prolongado, manteniendo una elevada volatilidad hasta el cierre del año. De hecho, el máximo lo alcanzó antes del primer semestre, pues el 10 de abril logró un techo de $4.416,69. “Balance global 2025: un año de dólar más débil (pero con episodios de refugio) En 2025 el dólar vivió un cambio de narrativa: pasó de ser ´la moneda fuerte por tasas altas´ a perder tracción a medida que el mercado empezó a precio-anticipar y luego ver recortes de tasas y más incertidumbre de política comercial. De hecho, el Dollar Index (DXY) cerró el año con una caída cercana de hasta 9% según reportes de mercado”, afirmó Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading. Le puede interesar: El peso colombiano será la moneda que más se moverá durante los próximos tres meses en América Latina

Divisas emergentes

El comportamiento de las monedas emergentes frente al dólar ha sido dispar en lo corrido de 2025, con un grupo amplio de divisas que se ha fortalecido de forma significativa. El rublo ruso lidera las valorizaciones con un avance de 48,5%, seguido por el forínt húngaro (22,6%), la corona checa (19%) y el peso colombiano (18,3%), que se ubica entre las monedas con mejor desempeño a nivel global. Otras divisas latinoamericanas como el peso mexicano (15,0%), el sol peruano (11,4%), el real brasileño (11,0%) y el peso chileno (10,8%) también registran apreciaciones relevantes. En contraste, varias monedas asiáticas y emergentes muestran caídas frente al dólar, entre ellas la lira turca (-17,5%) y el peso argentino (-29,0%), que figuran como las de peor desempeño, reflejando las presiones macroeconómicas y financieras que persisten en estos países. Catalina Tobón, jefe de Estrategia de Skandia, dijo que un factor clave que contribuyó a la fuerte apreciación del peso fue el fuerte crecimiento en el flujo de remesas, el mayor endeudamiento externo que implicó mayores monetizaciones de dólares por parte del Gobierno, un fuerte impulso a las exportaciones cafeteras, un aumento de los flujos de inversionistas offshore tanto en renta fija como o en renta variable. “Todo esto sumado a un dólar débil a escala global y expectativas de aumento de tasas en Colombia generaron una mayor apreciación del peso colombiano frente”, dijo.

Las causas de la depreciación del dólar durante el año

La tasa de cambio en Colombia mostró una tendencia mayoritariamente a la baja en 2025, en línea con el debilitamiento global del dólar. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Jaime Pérez

Son diversas las razones que explican el comportamiento del dólar a lo largo del año. El año pasado estuvo lleno de situaciones coyunturales que golpearon directamente al comportamiento de la moneda. Uno de estos efectos fue la coyuntura geopolítica mundial, pues hubo eventos bélicos y de disuasión, que repercutieron en la estabilidad del billete verde, ejemplo de ello fueron los bombardeos estadounidenses sobre Irán, la disuasión militar sobre Venezuela, los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia o los conflictos en Medio Oriente. Las acciones de la Reserva Federal influyeron sobre la divisa, aún cuando no se habían hecho efectivas, pues los inversionistas tienden a mantener cautela ante lo que pueda llegar a suceder. Una de estas decisiones fueron los recortes de tasas de interés efectuados a lo largo del año, los cuales provocaron precaución en las operaciones ante este vehículo de inversión. “A lo largo del año vimos un comportamiento favorable para el peso colombiano, tal vez uno lo podría dividir en dos grandes momentos, en la primera mitad vimos una apreciación, pero un poco más contenida por los de 5% y la segunda mitad la apreciación estuvo mucho más marcada y cercana a 10%, de tal manera que el peso colombiano registró una ganancia interesante este año, siendo una de las mejores monedas de América Latina, pero todo se enmarca en un contexto donde el dólar en el mundo retrocedió. También las monedas de la región ganaron terreno, como el peso mexicano, real brasileño y el peso colombiano, por supuesto, y a nivel local encontramos que los dos factores globales ayudaron”, sostuvo David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. Lea más: ¿Por qué se frenó el consumo de los colombianos en octubre? Estos son los golpes en el bolsillo, según Raddar El oro llegó a cifras récords en diversas ocasiones y se estableció como un vehículo de inversión con fortaleza en una acción inversamente proporcional a la del dólar, en donde avanzó cada que el dólar retrocedió y durante ese año logró sostener el título de activo refugio para los inversionistas. Durante 2025 también se vivió un reto en la economía mundial, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió la emisión de una serie de aranceles que provocó tensiones comerciales con diversos países, uno de estos fue China. En el escenario más serio existían amenazas múltiples de responder con medidas igual de fuertes, hasta que Trump empezó a dialogar con los mandatarios con los que había tensión. El cierre de gobierno en EE. UU. protagonizó en más de una ocasión la volatilidad del dólar. Cabe recordar que esto sucedió cuando el Congreso no aprobó el presupuesto federal antes del inicio del año fiscal esto no solo afectó a las operaciones del Gobierno, sino también a la divisa estadounidense. “Este fue un año de fortalecimiento del peso colombiano, especialmente desde abril, cuando el dólar alcanzó niveles por encima de $4.400 en medio de la incertidumbre arancelaria asociada al ‘Liberation Day’ de Donald Trump, para luego descender hasta niveles por debajo de $3.700 en noviembre. Este comportamiento respondió a la conjunción de factores locales y externos. Desde el frente interno, tres elementos clave contribuyeron a aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario”, expuso Gregorio Gandini, analista de mercados financieros.

Efectos de la caída del dólar

Aunque el retroceso en la cotización del dólar es evidentemente perjudicial para la estabilidad del mismo, no todos los efectos terminan siendo adversos, puesto que las monedas emergentes tuvieron una apreciación, esto se ve registrado en la conversión actual del peso colombiano frente al dólar, así mismo, el oro está en uno de sus mejores momentos de negociación en su valor por onza. Finalmente, la moneda también cambia la dinámica de negociación e impulsa la competitividad de la compra y venta de este en las casas de cambio. “El comportamiento del dólar en Colombia a lo largo de 2025 puede entenderse como el de una divisa que atravesó un proceso de corrección y estabilización, más que como el resultado de episodios de tensión cambiaria. El año comenzó con una tasa de cambio elevada y, a medida que avanzaron los meses, el dólar fue perdiendo valor de forma gradual, reflejando un entorno externo más favorable y una dinámica interna que incrementó la oferta de divisas. En ese sentido, el movimiento predominante del año fue a la baja, con una apreciación del peso colombiano sostenida y ordenada”, afirmó Laura Fajardo, analista de divisas. Conozca también: Precio del dólar en Colombia lleva dos meses y medio sin subir de los $4.000

Recomendaciones ante un dólar bajo

Los analistas coinciden en que, dadas las condiciones actuales del dólar y su bajo nivel de cotización, no es un buen momento para vender la divisa. No obstante, este escenario sí puede representar una oportunidad para quienes tienen gastos o planes denominados en dólares. Un ejemplo claro es para quienes proyectan asistir a la Copa Mundial de la Fifa 2026: comenzar desde ahora a cotizar tiquetes aéreos, reservas hoteleras y otros servicios puede resultar significativamente más favorables.

El flujo alternativo de dólares en Colombia