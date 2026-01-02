El peso colombiano se mantuvo entre las monedas emergentes más fuertes del 2025, ¿cuáles son las razones?

El dólar atravesó en 2025 uno de sus descensos más marcados de la última década, una debilidad que no se veía desde 2017. La caída del billete verde ha impulsado el fortalecimiento de monedas emergentes y de otros activos considerados refugio, como los metales preciosos, en especial el oro, que ha mantenido una tendencia alcista en los últimos meses.
En el mercado local, el dólar no ha vuelto a superar el umbral de $4.000 desde el 4 de septiembre, cuando alcanzó los $4.002,86. Desde entonces, la divisa venía mostrando una trayectoria descendente que se acentuó tras romper el nivel de $3.900. Para el 16 de septiembre ya se negociaba en $3.906,24 y, semanas después, el 14 de noviembre, llegó a tocar mínimos cercanos a $3.719,6. Un comportamiento que se mantuvo hasta el 25 de diciembre de 2025, momento en el que logró el piso del año: $3.706,94.
Aunque en el año el tipo de cambio registró rebotes puntuales, no ha logrado sostener niveles más altos por un tiempo prolongado, manteniendo una elevada volatilidad hasta el cierre del año. De hecho, el máximo lo alcanzó antes del primer semestre, pues el 10 de abril logró un techo de $4.416,69.
“Balance global 2025: un año de dólar más débil (pero con episodios de refugio) En 2025 el dólar vivió un cambio de narrativa: pasó de ser ´la moneda fuerte por tasas altas´ a perder tracción a medida que el mercado empezó a precio-anticipar y luego ver recortes de tasas y más incertidumbre de política comercial. De hecho, el Dollar Index (DXY) cerró el año con una caída cercana de hasta 9% según reportes de mercado”, afirmó Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading.
