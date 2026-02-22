x

Suspenden tres partidos de fútbol en México por violencia tras muerte de narcotraficante “El Mencho”

Guadalajara es una de las ciudades en las que se suspendieron juegos y es la que Colombia eligió como sede para el Mundial de Norteamérica.

  • Este es el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), ciudad que fue elegida por Colombia como centro de concentración para el Mundial 2026. FOTO GETTY
    Este es el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), ciudad que fue elegida por Colombia como centro de concentración para el Mundial 2026. FOTO GETTY
Agencia AFP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El partido entre Querétaro y Juárez, por la séptima jornada de la primera división del fútbol mexicano, fue suspendido este domingo por hechos violentos registrados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, anunció la Liga MX.

El encuentro por la séptima jornada del torneo Clausura debía disputarse en el estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, sede donde además la selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia este miércoles en un amistoso de cara al Mundial 2026.

“El partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse en el estadio La Corregidora será reprogramado”, informó la primera división del fútbol mexicano en un comunicado.

La Corregidora se ubica cerca de Jalisco, estado donde este domingo el ejército mexicano confirmó la muerte de Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y en el que sujetos armados han realizado bloqueos con autos y camiones incendiados en respuesta al operativo.

La liga femenina también suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), y la Liga Expansión (segunda división) aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, previsto en el estadio Gregorio “Tepa” Gómez, también en el estado de Jalisco.

“El Mencho”, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Guadalajara, sede de Colombia en el Mundial

Hay que recordar que Guadalajara fue la ciudad que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, confirmó como sede de la Selección para el Mundial de Norteamérica 2026.

“La planeación del trabajo con el cuerpo técnico ya está diseñada y la idea es que los jugadores llegarán primero al país; allí estarán unos días para hacer una especie de readaptación, con cargas livianas, tras la llegada de sus clubes y luego, el equipo viajará para instalarse en Guadalajara que será la sede campamento para el Mundial”, dijo hace unos días Jesurun.

Colombia arranca el Mundial ante Uzbekistán en Ciudad de México el 17 de junio, luego, el 23 de ese mismo mes jugará en Guadalajara y cerrará su participación en la fase de grupos, ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
México
Ramón Jesurúm
