Universidad Nacional refuerza medidas de seguridad tras ataque a tres estudiantes y denuncias por amenazas

La Universidad Nacional informó este miércoles 5 de agosto que, luego del ataque que sufrieron tres estudiantes en el campus de la institución, fueron implementadas distintas medidas para reforzar la seguridad y avanzar en las investigaciones pertinentes.
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El pasado 29 de julio de 2026, en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, sede Bogotá, tres estudiantes resultaron heridos luego de que un grupo de agresores los abordara atacándolos con armas blancas.