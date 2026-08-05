Odinsa evolucionará a Grupo Argos Asset Management para gestionar activos de infraestructura

Odinsa anunció que iniciará un proceso de evolución hacia Grupo Argos Asset Management, como parte del programa ACE 1.0 presentado por su casa matriz, Grupo Argos. Con esta transformación, la compañía asumirá el rol de gestor de activos del Grupo Empresarial Argos, con la misión de originar nuevas oportunidades de inversión, atraer capital mediante verticales especializadas en infraestructura y administrar los fondos y vehículos de inversión que se creen.
El nuevo esquema contempla que Grupo Argos actúe como Limited Partner (LP) e inversionista ancla, respaldando financieramente las iniciativas impulsadas por el futuro gestor de activos.