De la Espriella sacará a Colombia de la Ruta de la Seda de China, afirma Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU.

El empresario y político republicano Nate Morris, nominado por el presidente Donald Trump para representar a Washington en Colombia, aseguró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, le expresó su compromiso de sacar al país de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la Ruta de la Seda, el ambicioso proyecto de expansión comercial y de infraestructura impulsado por China. Consultado por el senador Jim Risch, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Morris aseguró que el mandatario electo colombiano ya le había comunicado esa decisión: “El presidente electo me ha hecho saber su compromiso de salirse del memorando de entendimiento. Creo que, obviamente, todas las naciones deben decidir si hacen negocios con nosotros o con China”, afirmó Morris. Entérese: “No tengo ningún resentimiento con Estados Unidos”: Petro después de firmar ingreso a la Ruta de la Seda en China La afirmación tuvo un fuerte impacto porque Colombia formalizó su ingreso a esa iniciativa en noviembre de 2025, tras la firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Gustavo Petro y Xi Jinping en Beijing.

Durante su intervención, Morris también aseguró que ve una oportunidad para fortalecer la relación bilateral a través de la inversión y la seguridad: “Tenemos una extraordinaria oportunidad de abrir la economía colombiana de nuevo. Los últimos años han sido desafiantes. Tengo mucha esperanza del nuevo presidente y nuestra habilidad para hacer inversiones que traigan seguridad para las dos naciones”, dijo.

¿Qué es la Ruta de la Seda de China y por qué es importante para Colombia?

La Iniciativa de la Franja y la Ruta es el principal proyecto geopolítico de China para ampliar su presencia económica mediante inversiones en infraestructura, comercio, logística y cooperación tecnológica. Colombia tardó cerca de una década en incorporarse a esta estrategia. Los primeros acercamientos ocurrieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, perdieron impulso durante la administración de Iván Duque y finalmente se concretaron en el gobierno de Gustavo Petro. La adhesión oficial se firmó en noviembre de 2025 en Beijing y contempló once áreas de cooperación, entre ellas infraestructura, comercio, inversión con transferencia tecnológica, reindustrialización de sectores estratégicos y descarbonización de la economía. Por eso, la afirmación de Morris sobre una eventual salida de Colombia del acuerdo supone un giro en la política exterior del país y abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre la relación histórica con Estados Unidos y los vínculos comerciales con China.

¿Quién es Nate Morris?

Morris es un empresario del estado de Kentucky que construyó su carrera en el sector privado antes de dar el salto a la política. Fundó Rubicon, una empresa tecnológica dedicada a la gestión de residuos y reciclaje que llegó a operar en los 50 estados de Estados Unidos y en cerca de 20 países. Además, es presidente y director ejecutivo de Morris Industries. En formación académica tiene estudios en asuntos internacionales en la Universidad George Washington y de negocios en la Universidad de Oxford. A diferencia de otros embajadores estadounidenses, no proviene de la carrera diplomática. Es un aliado cercano de Donald Trump y del movimiento Make America Great Again (MAGA). Incluso, en 2026 buscaba una curul en el Senado por Kentucky, pero retiró su candidatura después de que Trump le pidiera integrarse a su administración como representante diplomático en Colombia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En materia política, Morris ha respaldado la agenda “America First”, con posiciones conservadoras en temas como inmigración, impuestos, seguridad y política económica. Siga leyendo: “El 94% de la cocaína proviene de Colombia”: Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU. en Colombia

Bloque de preguntas y respuestas: