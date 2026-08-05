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De la Espriella sacará a Colombia de la Ruta de la Seda de China, afirma Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China podría perder a Colombia como uno de sus integrantes. Así lo aseguró Nate Morris, al revelar que Abelardo De la Espriella le expresó su intención de salir del acuerdo.

  • Nate Morris, nominado por Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en Colombia, asegura que De la Espriella sacará a Colombia de la Ruta de la Seda de China. Foto: El Colombiano / Colprensa / captura de video redes sociales @JuanCMerlano
    Nate Morris, nominado por Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en Colombia, asegura que De la Espriella sacará a Colombia de la Ruta de la Seda de China. Foto: El Colombiano / Colprensa / captura de video redes sociales @JuanCMerlano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El empresario y político republicano Nate Morris, nominado por el presidente Donald Trump para representar a Washington en Colombia, aseguró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, le expresó su compromiso de sacar al país de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la Ruta de la Seda, el ambicioso proyecto de expansión comercial y de infraestructura impulsado por China.

Consultado por el senador Jim Risch, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Morris aseguró que el mandatario electo colombiano ya le había comunicado esa decisión: “El presidente electo me ha hecho saber su compromiso de salirse del memorando de entendimiento. Creo que, obviamente, todas las naciones deben decidir si hacen negocios con nosotros o con China”, afirmó Morris.

Entérese: “No tengo ningún resentimiento con Estados Unidos”: Petro después de firmar ingreso a la Ruta de la Seda en China

La afirmación tuvo un fuerte impacto porque Colombia formalizó su ingreso a esa iniciativa en noviembre de 2025, tras la firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Gustavo Petro y Xi Jinping en Beijing.

Durante su intervención, Morris también aseguró que ve una oportunidad para fortalecer la relación bilateral a través de la inversión y la seguridad: “Tenemos una extraordinaria oportunidad de abrir la economía colombiana de nuevo. Los últimos años han sido desafiantes. Tengo mucha esperanza del nuevo presidente y nuestra habilidad para hacer inversiones que traigan seguridad para las dos naciones”, dijo.

¿Qué es la Ruta de la Seda de China y por qué es importante para Colombia?

La Iniciativa de la Franja y la Ruta es el principal proyecto geopolítico de China para ampliar su presencia económica mediante inversiones en infraestructura, comercio, logística y cooperación tecnológica.

Colombia tardó cerca de una década en incorporarse a esta estrategia. Los primeros acercamientos ocurrieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, perdieron impulso durante la administración de Iván Duque y finalmente se concretaron en el gobierno de Gustavo Petro.

La adhesión oficial se firmó en noviembre de 2025 en Beijing y contempló once áreas de cooperación, entre ellas infraestructura, comercio, inversión con transferencia tecnológica, reindustrialización de sectores estratégicos y descarbonización de la economía.

Por eso, la afirmación de Morris sobre una eventual salida de Colombia del acuerdo supone un giro en la política exterior del país y abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre la relación histórica con Estados Unidos y los vínculos comerciales con China.

¿Quién es Nate Morris?

Morris es un empresario del estado de Kentucky que construyó su carrera en el sector privado antes de dar el salto a la política. Fundó Rubicon, una empresa tecnológica dedicada a la gestión de residuos y reciclaje que llegó a operar en los 50 estados de Estados Unidos y en cerca de 20 países. Además, es presidente y director ejecutivo de Morris Industries.

En formación académica tiene estudios en asuntos internacionales en la Universidad George Washington y de negocios en la Universidad de Oxford.

A diferencia de otros embajadores estadounidenses, no proviene de la carrera diplomática. Es un aliado cercano de Donald Trump y del movimiento Make America Great Again (MAGA). Incluso, en 2026 buscaba una curul en el Senado por Kentucky, pero retiró su candidatura después de que Trump le pidiera integrarse a su administración como representante diplomático en Colombia.

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En materia política, Morris ha respaldado la agenda “America First”, con posiciones conservadoras en temas como inmigración, impuestos, seguridad y política económica.

Siga leyendo: “El 94% de la cocaína proviene de Colombia”: Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU. en Colombia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Nate Morris afirmó que Colombia saldrá de la Ruta de la Seda de China?
Morris hizo esa afirmación durante su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos. Allí aseguró que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, le manifestó su compromiso de retirar a Colombia del memorando de entendimiento que vincula al país con la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
¿Qué es la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y cuándo ingresó Colombia?
La Iniciativa de la Franja y la Ruta es un programa impulsado por China para fortalecer la cooperación en infraestructura, comercio e inversiones con otros países. Colombia oficializó su ingreso en noviembre de 2025, tras la firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Gustavo Petro y Xi Jinping.
¿Quién es Nate Morris?
Nate Morris es un empresario y político republicano del estado de Kentucky. Fundó Rubicon, una empresa de tecnología enfocada en la gestión de residuos y reciclaje, y también es presidente y director ejecutivo de Morris Industries. No proviene de la carrera diplomática y es un aliado cercano del presidente Donald Trump.

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