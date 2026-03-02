x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Director ganador del Premio Óscar estará en El Retiro en el Festival de Animación Comfama

La tercera edición del evento dedicado a este género cinematográfico tendrá cuatro días de programación cultural en la que habrán charlas, clases maestras, proyecciones y conciertos.

  • Las tres ediciones del Festival se han realizado en El Retiro. FOTO: Comfama
    Las tres ediciones del Festival se han realizado en El Retiro. FOTO: Comfama
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Del 12 al 15 de marzo se realizará la tercera edición del Festival de Animación Comfama, un evento dedicado a este género cinematográfico, que está en pleno boom en la industria audiovisual antioqueña y también a nivel mundial. Como se ha hecho desde su origen en 2024, el Festival se llevará a cabo en El Retiro, en el Oriente antioqueño.

Lea: De Medellín a Hollywood: la historia del paisa que hoy edita y mezcla sonido en la “meca” del cine mundial

Este año, la temática central será la biodiversidad y las preguntas sobre aquellos seres vivos que habitan nuestro entorno y nuestra relación con ellos. Durante los cuatro días del Festival se realizarán más de 40 eventos, entre los que se encuentran proyecciones de películas y cortometrajes, charlas con expertos, clases maestras y conciertos.

“En Comfama impulsamos este festival porque nos permite abrir la vía a nuevas conversaciones con el sector creativo y empresarial, fortalecer la formación de nuevos talentos y acercar a las familias a contenidos que permitan el encuentro, el disfrute y la vida en comunidad. Este festival conecta a la industria y ofrece una propuesta cultural que emociona y congrega”, explica Paola Mejía, responsable de Cultura en Comfama.

Una de las actividades más relevantes es la proyección de tres películas nominadas a los Premios Óscar 2026. Amélie y los secretos de la lluvia, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; Arco, de Ugo Bievenu, y Zootopia 2, de Jared Bush y Byron Howard se podrán ver en El Retiro en los días de programación del evento.

Y otro de los espacios imperdibles es la clase maestra que se realizará el 14 de marzo con Michael Dudok de Wit, el director que en 2001 ganó el Premio Óscar a Mejor Cortometraje Animado con Padre e hija. En 1995 y 2017, el animador también fue nominado a este mismo galardón, y ha recibido un BAFTA y el Cristal de Annecy, premio del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el más importante del género a nivel internacional.

De Wit hablará sobre la creatividad, cómo tomar decisiones narrativas y qué hacer cuando llega ese temido momento de quedarse sin ideas.

En la tercera edición del Festival se llevará a cabo nuevamente el Mercado de Animación ELPAUER, un encuentro para creadores, directores y productores del mundo de la animación cuyo objetivo principal es crear alianzas y cerrar negocios con compradores nacionales e internacionales. En 2025 generó expectativas de negocios por 3,6 millones de dólares y, en esta ocasión, participarán 42 empresas del sector.

El evento también contará con una competencia de cortometrajes iberoamericanos y universitarios colombianos: en total, hay 589 cortometrajes participantes en la convocatoria, 548 de Iberoamérica y 41 son proyectos universitarios nacionales.

Los asistentes al Festival de Animación podrán ver algunos de los cortometrajes que hicieron parte de los festivales nacionales e internacionales más importantes del género: Annecy, Pixelatl y Bogoshorts.

Además de las proyecciones, el evento contará con varios conciertos durante sus cuatro días de programación. El viernes 13 de marzo, en el Parque Principal de El Retiro de 9:00 a 11:00 de la noche, se presentarán las bandas Superlitio e Higuita en Chanclas. Y el domingo 15 de marzo, de 5:00 a 6:30 de la tarde, será el concierto familiar de Los nuevos canticuentos.

Si quiere conocer la programación completa de la tercera edición del Festival de Animación Comfama, puede visitar este sitio web.

Siga leyendo: Llega a cines de Medellín El Agente Secreto, la película brasileña que apunta al Óscar

Temas recomendados

Cultura
Cine
Animaciones
Películas
Eventos
Comfama
Cortometraje
El Retiro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida