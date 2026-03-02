Director ganador del Premio Óscar estará en El Retiro en el Festival de Animación Comfama

Del 12 al 15 de marzo se realizará la tercera edición del Festival de Animación Comfama, un evento dedicado a este género cinematográfico, que está en pleno boom en la industria audiovisual antioqueña y también a nivel mundial. Como se ha hecho desde su origen en 2024, el Festival se llevará a cabo en El Retiro, en el Oriente antioqueño.

Este año, la temática central será la biodiversidad y las preguntas sobre aquellos seres vivos que habitan nuestro entorno y nuestra relación con ellos. Durante los cuatro días del Festival se realizarán más de 40 eventos, entre los que se encuentran proyecciones de películas y cortometrajes, charlas con expertos, clases maestras y conciertos.

“En Comfama impulsamos este festival porque nos permite abrir la vía a nuevas conversaciones con el sector creativo y empresarial, fortalecer la formación de nuevos talentos y acercar a las familias a contenidos que permitan el encuentro, el disfrute y la vida en comunidad. Este festival conecta a la industria y ofrece una propuesta cultural que emociona y congrega”, explica Paola Mejía, responsable de Cultura en Comfama.

Una de las actividades más relevantes es la proyección de tres películas nominadas a los Premios Óscar 2026. Amélie y los secretos de la lluvia, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han; Arco, de Ugo Bievenu, y Zootopia 2, de Jared Bush y Byron Howard se podrán ver en El Retiro en los días de programación del evento.