Solo en enero, 21.060 personas fueron desplazadas o quedaron confinadas por la violencia en Colombia

El conflicto armado en Colombia está lejos de ser un hecho no repetitivo. Entidades siguen registrando casos, pese a las promesas de una “paz total”. En un reciente informe, la Defensoria del Pueblo reveló que en enero pasado, hubo 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas.

Las cifras, muestran una reducción frente al mismo mes del año anterior, pero el contraste tiene una explicación puntual. En enero de 2025 se registró uno de los episodios más graves de desplazamiento masivo de los últimos años, provocado por los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en la región del Catatumbo.

Puede leer: Ataques con drones y quema de maquinaria: arremetida de disidencias en Cauca y Valle

Ese choque armado dejó más de 50.000 personas desplazadas en un solo evento, lo que disparó las estadísticas y convirtió ese mes en un pico excepcional dentro de la crisis humanitaria.

El informe de la entidad subraya que la crisis no ha desaparecido. Por el contrario, las dinámicas de violencia se mantienen activas en varias regiones del país, aunque con características distintas.

”Luego del trabajo realizado en campo y el posterior análisis de los hallazgos, llama la atención sobre las dinámicas de movilidad humana que tuvieron lugar en enero del 2026, la mayoría de ellas asociadas a los efectos derivados del conflicto armado interno”, sostiene el documento.

Además del desplazamiento, el documento alerta sobre el confinamiento, una situación en la que comunidades enteras no pueden salir de sus territorios por amenazas o presencia de grupos armados. En enero de 2026, 17.651 personas quedaron atrapadas en sus zonas, una cifra muy similar a la del mismo periodo de 2025.

Entérese: Catalán Xavi Vendrell dice que Cepeda “no tiene posibilidad de ganar” y habla de la soledad de Petro

Departamentos como Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia siguen concentrando la mayor parte de los casos. “En estas regiones, las comunidades enfrentan combates, disputas por el control territorial y restricciones que afectan su acceso a alimentos, salud y educación”, añade.