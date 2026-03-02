x

Solo en enero, 21.060 personas fueron desplazadas o quedaron confinadas por la violencia en Colombia

El balance incluye 3.409 desplazados y 17.651 personas confinadas, según la Defensoría del Pueblo.

    Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia siguen concentrando la mayor parte de los casos. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El conflicto armado en Colombia está lejos de ser un hecho no repetitivo. Entidades siguen registrando casos, pese a las promesas de una “paz total”. En un reciente informe, la Defensoria del Pueblo reveló que en enero pasado, hubo 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas.

Las cifras, muestran una reducción frente al mismo mes del año anterior, pero el contraste tiene una explicación puntual. En enero de 2025 se registró uno de los episodios más graves de desplazamiento masivo de los últimos años, provocado por los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en la región del Catatumbo.

Puede leer: Ataques con drones y quema de maquinaria: arremetida de disidencias en Cauca y Valle

Ese choque armado dejó más de 50.000 personas desplazadas en un solo evento, lo que disparó las estadísticas y convirtió ese mes en un pico excepcional dentro de la crisis humanitaria.

El informe de la entidad subraya que la crisis no ha desaparecido. Por el contrario, las dinámicas de violencia se mantienen activas en varias regiones del país, aunque con características distintas.

”Luego del trabajo realizado en campo y el posterior análisis de los hallazgos, llama la atención sobre las dinámicas de movilidad humana que tuvieron lugar en enero del 2026, la mayoría de ellas asociadas a los efectos derivados del conflicto armado interno”, sostiene el documento.

Además del desplazamiento, el documento alerta sobre el confinamiento, una situación en la que comunidades enteras no pueden salir de sus territorios por amenazas o presencia de grupos armados. En enero de 2026, 17.651 personas quedaron atrapadas en sus zonas, una cifra muy similar a la del mismo periodo de 2025.

Entérese: Catalán Xavi Vendrell dice que Cepeda “no tiene posibilidad de ganar” y habla de la soledad de Petro

Departamentos como Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia siguen concentrando la mayor parte de los casos. “En estas regiones, las comunidades enfrentan combates, disputas por el control territorial y restricciones que afectan su acceso a alimentos, salud y educación”, añade.

En el caso del departamento de Cauca, se consolida como el epicentro del drama humanitario, liderando las cifras de desplazamiento con 1.250 personas afectadas y ocupando el segundo lugar en confinamientos

El informe también señala que la presión migratoria continúa. Según datos de Migración Colombia, más de 10.000 personas, principalmente venezolanas, transitaron por el país en enero, mientras que casi mil ingresaron desde Panamá por el Darién hacia Acandí, en Chocó, “en un flujo inverso que incrementa la carga sobre municipios con recursos limitados”.

La Defensoría advierte que muchas alcaldías y gobernaciones no tienen capacidad suficiente para atender al mismo tiempo a población desplazada, confinada y migrante. Por eso pide al Gobierno nacional más recursos y una respuesta sostenida, no solo medidas temporales.

”Se requieren asignaciones financieras y logísticas extraordinarias que no dependan de medidas temporales, sino que sean sostenibles en el tiempo. La atención debe priorizar a los grupos más vulnerables, como niños, mujeres, personas mayores y comunidades étnicas, quienes sufren de manera desproporcionada los efectos del confinamiento”, instó la entidad.

Así mismo, solicitó a los entes territoriales implementar acciones de prevención y respuesta con un enfoque territorial real, evitando que la violencia interrumpa procesos vitales como las jornadas educativas o la atención psicosocia

En conclusión, la diferencia entre enero de 2025 y enero de 2026 no significa que la crisis humanitaria haya terminado. El año pasado estuvo marcado por un evento excepcionalmente grave en el Catatumbo; este año, aunque no se ha repetido un episodio de esa magnitud, la violencia, el confinamiento y la presión migratoria siguen afectando a miles de personas en distintas regiones del país.

