SuperSociedades avala plan para mantener a flote las operaciones de Canacol en Colombia

La Superintendencia de Sociedades informó que tomó nuevas decisiones dentro del proceso internacional de insolvencia y reorganización de varias empresas del grupo Canacol en Colombia.
Se trata de las sociedades Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia. La autoridad confirmó el reconocimiento integral de la Tercera y Cuarta Providencia de Ratificación y Adición de la Orden Inicial emitidas por la Corte de Alberta, en Canadá, dentro del proceso internacional de insolvencia que enfrenta el grupo empresarial.
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Como parte de las medidas aprobadas, el despacho autorizó la constitución de determinados gravámenes prioritarios sobre activos ubicados en Colombia, con el objetivo de respaldar el procedimiento principal extranjero y facilitar el proceso de reorganización empresarial.