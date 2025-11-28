Ecopetrol renueva su cúpula: Ángela Robledo es la nueva presidenta y Álvaro Torres, vicepresidente; García Realpe dejará su silla

En una sesión decisiva tomada el 27 de noviembre, Ecopetrol anunció cambios importantes en la conformación de su Junta Directiva. Se trata de Ángela María Robledo, quien fue elegida como nueva presidenta. Otro de los movimientos fue la renuncia de Guillermo García Realpe, el cual era miembro independiente.
Entre tanto, la petrolera informó que Ángela Robledo llega al máximo órgano directivo en reemplazo de Mónica de Greiff Lindo, cuya salida se hizo efectiva el pasado 15 de octubre. Su designación quedó firme durante la reunión, en la que también se confirmó que Álvaro Torres Macías asumirá como vicepresidente de la Junta.