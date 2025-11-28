Procuraduría investiga a la Alcaldía de Envigado por edificios que aparecieron en Las Palmas

De acuerdo con lo expresado por la Procuraduría, la indagación aún no se enfoca en funcionarios específicos. Sin embargo, sí busca corroborar el papel de la entidad en la protección de una zona de gran riqueza hídrica y ambiental. La controversia por los edificios que aparecieron en el Alto de Las Palmas se desató en octubre pasado, luego de que en una acalorada sesión en el Concejo de Envigado varios corporados denunciaran que en dicha zona aparentemente se estarían ofreciendo viviendas. Lea además: No solo es Cuantum: otro proyecto en el Alto de las Palmas es cuestionado por aparecer como “de vivienda” La mayor parte de la polémica se concentró principalmente en un proyecto identificado como Cuantum, que por su gran tamaño es visible desde gran parte del Valle de Aburrá y precisamente por ello despertó entre veedores y ciudadanos inquietudes sobre su legalidad. El terreno en cuestión, al estar ubicado en el escarpe oriental de Envigado, desde 1971 hacía parte de una Zona Forestal Protectora declarada por el Ministerio de Agricultura y el desaparecido Inderena.

Aspecto del proyecto Cuantum, uno de los más polémicos por ser visible desde gran parte del Valle de Aburrá. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo

No obstante, en la década de 1990, una pequeña franja fue comprada por la Gobernación de Antioquia para hacer allí un parque público y un centro de convenciones que alcanzó a tener diseños en 1997. Dicho proyecto no se concretó y luego la Gobernación propuso construir allí un parque tecnológico. En 2010, la iniciativa tuvo aval del Ministerio de Ambiente, que accedió a extraer una franja de terreno de la zona de reserva.