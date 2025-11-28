Juegos Departamentales: el arquero y su mayor trofeo, la familia que lo impulsa

En medio del talento emergente para el balompié en Copacabana, Jeison vive una alegría inmensa. Por primera vez compite en el torneo de fútbol de salón de la Final de los Juegos Departamentales, el certamen conocido como las Olimpiadas de Antioquia que celebra su edición 48 en su municipio y en Girardota.

“Son mi motor de vida”, resalta el arquero. A su izquierda, camina Matías, de ocho años, quien ya sigue sus pasos como arquero. A su derecha, Salvador, de un año, que con su corta vida empieza a vibrar con la emoción del fútbol.

La escena que antecede al inicio del partido no puede ser más tierna y significativa: Jeison Castaño ingresa al campo de juego de la mano de sus hijos como si fuera su gran trofeo.

Jeison Castaño, quien cumplió sus 30 años el pasado 19 de noviembre, equilibra su vida entre el trabajo en una empresa de construcción (Reformas y remodelaciones) y su pasión deportiva. Sus reflejos bajo la portería no solo son un acto defensivo, sino una fuente constante de asombro y aplausos.

“Se siente un orgullo que te brinda esta oportunidad ante tantos muchachos tan buenos, y más uno que no está tan activo debido a otras responsabilidades fuera del deporte”, comenta Castaño. “Desde que fui convocado no he parado de entrenar, porque el compromiso es grande y quiero estar a la altura del reto”.

Su reciente actividad ha sido en torneos barriales, como el reconocido y seguido por cientos de internautas en el Barrio Antioquia. Pero mucho antes, Jeison ya había dejado huella en el ámbito profesional.

Nacido en Medellín y criado en el barrio París, donde su historia con el balón comenzó “en la cuadra donde vivía”, Jeison fue Campeón Nacional con la Selección Antioquia en 2014 y 2015. En 2014, incluso participó con dicho elenco en la Copa Libertadores de Colombia.,donde termino tercero con un grupo sub-20 yse consolidó como una de sus figuras. En la fase de grupos, el equipo venció 4-3 a la Selección Colombia, que contaba con referentes como Jhon Pinilla, Camilo Gómez, Felipe Echavarría y Jorge Cuervo.

Castaño, quien también residió cinco años en Bogotá perfeccionando sus habilidades en el arco, y quien vive en Copacabana desde los 16, también representó a Bello Guaje-Innovar en un Torneo Betplay, compartiendo cancha con talentos como John Monsalve “Jhonchito” y Yormin Marín “Messi”.

Su regreso a la Selección Copacabana se produce 13 años después de haber jugado por primera vez con ella en 2012, aunque en esa ocasión buscó suerte como jugador de campo. Al probarlo como guardavallas, no hubo quién le quitara la posición.

Ahora, Jeison comparte sus conocimientos con la juventud que lo acompaña, buscando darle satisfacciones a quienes le brindaron la oportunidad de atajar en los Departamentales.

Pero la mayor recompensa, la que realmente lo impulsa a defender esos tres palos con garra, es la mirada de Matías y Salvador, quienes desde la tribuna no dejan de observarlo en cada atajada, sabiendo que en cada vuelo hay un ejemplo a seguir para su futuro.