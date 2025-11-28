Juegos Departamentales: el arquero y su mayor trofeo, la familia que lo impulsa

La escena que antecede al inicio del partido no puede ser más tierna y significativa: Jeison Castaño ingresa al campo de juego de la mano de sus hijos como si fuera su gran trofeo.
“Son mi motor de vida”, resalta el arquero. A su izquierda, camina Matías, de ocho años, quien ya sigue sus pasos como arquero.A su derecha, Salvador, de un año, que con su corta vida empieza a vibrar con la emoción del fútbol.
En medio del talento emergente para el balompié en Copacabana, Jeison vive una alegría inmensa. Por primera vez compite en el torneo de fútbol de salón de la Final de los Juegos Departamentales, el certamen conocido como las Olimpiadas de Antioquia que celebra su edición 48 en su municipio y en Girardota.