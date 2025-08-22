Gremios empresariales rechazaron los recientes atentados: “Colombia no puede volver a la época del terrorismo”

Los principales gremios empresariales condenaron de manera enérgica los actos terroristas registrados este jueves y viernes en Amalfi, Antioquia, en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, y los de la mañana de este viernes en Florencia, Caquetá. Los hechos dejaron víctimas civiles y policiales, además de graves daños materiales.
Fenalco, la Andi y el Consejo Gremial Nacional se pronunciaron al respecto. El Consejo sostuvo advirtió que el aumento sostenido de la violencia y de las economías ilícitas en el país fortalecen a los grupos criminales, poniendo en riesgo la democracia y afectando directamente los derechos y libertades de los colombianos.
Ante la situación, el gremio en cabeza de Camilo Sánchez exigió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para reforzar las capacidades de la Fuerza Pública y mejorar la inteligencia enfocada en desmantelar las estructuras del crimen organizado y sus fuentes de financiamiento.
La entidad también solicitó mayor control fronterizo para evitar el fortalecimiento de estas organizaciones ilegales, así como la acción decidida de las autoridades judiciales para garantizar que los responsables intelectuales y materiales respondan ante la justicia.
El Consejo expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades de Amalfi y Cali. También reiteró su respaldo a la Fuerza Pública en la lucha contra el terrorismo y la defensa de los principios democráticos de la nación.