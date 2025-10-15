Se confirmó la renuncia de la directora del MAMM, María Mercedes González

El Museo de Arte Moderno de Medellín, MAMM –en cabeza de su junta directiva– confirmó en sus redes sociales un rumor que se venía gestando en la tarde de este miércoles 15 de octubre en la ciudad: la renuncia de su directora María Mercedes González Cáceres luego de 13 años al frente de esta institución cultural.
Puede leer: ¿Habrá nuevo acuerdo con relación a las obras de Débora Arango? Ministerio de Cultura y el Mamm se reunieron
En el sentido mensaje destacan la profunda transformación del MAMM: “Crecimos en espacios, públicos y programas; abrimos nuevas salas y escenarios para el arte y el cine; y fortalecimos los lazos entre el Museo, la ciudad y el mundo. Su visión y compromiso –la de María Mercedes– hicieron posible una etapa de expansión y consolidación que quedará marcada en la historia del Museo”.