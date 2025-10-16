Tensión entre EE. UU. y Venezuela agita los mercados de predicción y provoca apuestas sobre una posible invasión a Maduro en 2025

Las tensiones diplomáticas y militares entre Venezuela y Estados Unidos desde el despliegue marítimo de buques de guerra de la administración de Donald Trump en el mar Caribe han comenzado a generar apuestas en plataformas de predicción digital donde miles de usuarios especulan sobre el futuro de la relación bilateral.
En las últimas semanas, el mercado de apuestas estadounidense Polymarket, que pregunta “¿Invadirá Estados Unidos a Venezuela en 2025?”, ha registrado varias apuestas, impulsados por la incertidumbre política en la región y las declaraciones entre Caracas y Washington.
Puede leer: EE. UU. se estaría preparando para entrar a Venezuela con el objetivo de expulsar a Maduro
Esta plataforma de mercados de predicción basada en tecnología blockchain, permite a los usuarios apostar dinero real —generalmente en la criptomoneda USDC, una stablecoin ligada al dólar estadounidense— sobre el resultado de eventos del mundo real.
Cada apuesta representa una pregunta concreta, los participantes compran acciones de “Sí” o “No” y el precio de cada opción refleja la probabilidad que el mercado otorga a que ocurra. Si el evento se cumple, las acciones “Sí” valen un dólar; si no ocurre, las “No” son las que se pagan.