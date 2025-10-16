x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Migración Colombia investiga a exreina Natalia Vidales por presunta salida ilegal de su hijo del país

La entidad abrió una indagación interna para establecer si hubo fallas en los controles migratorios durante la salida del menor hacia España en diciembre de 2024. Esto fue lo que dijo.

  • Migración Colombia investiga posibles irregularidades en el control migratorio del caso de la exreina Natalia Vidales, señalada de haber sacado del país a su hijo con documentos falsos. FOTO: @chewingismycardio vía Instagram.
    Migración Colombia investiga posibles irregularidades en el control migratorio del caso de la exreina Natalia Vidales, señalada de haber sacado del país a su hijo con documentos falsos. FOTO: @chewingismycardio vía Instagram.
  • Migración Colombia investiga si hubo irregularidades o uso de documentos falsos en el control migratorio. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.
    Migración Colombia investiga si hubo irregularidades o uso de documentos falsos en el control migratorio. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
16 de octubre de 2025
bookmark

Migración Colombia confirmó que inició averiguaciones internas para determinar si se presentaron irregularidades en los procedimientos de control migratorio en el caso de la exreina cartagenera Natalia Vidales Martelo, quien es investigada por presuntamente haber sacado del país a su hijo recién nacido con documentos falsificados.

Según la entidad, la medida es preventiva y busca esclarecer si funcionarios fueron inducidos en error durante el trámite migratorio realizado el 21 de diciembre de 2024, cuando el menor habría sido trasladado a Madrid, España.

Entérese: Tragedia en el Reinado Nacional del Turismo: una carroza se desplomó en Girardot y dejó una persona muerta y 14 heridos

“De manera preventiva, Migración Colombia inició averiguaciones internas para establecer si se presentó alguna irregularidad en los procedimientos de control migratorio o si se trató de un intento de inducir en error a un funcionario mediante el uso de documentación adulterada”, señaló la autoridad migratoria en un comunicado.

Migración Colombia investiga si hubo irregularidades o uso de documentos falsos en el control migratorio. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.
Migración Colombia investiga si hubo irregularidades o uso de documentos falsos en el control migratorio. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.

El organismo también reiteró su colaboración con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes, y aseguró que aportará todos los registros y elementos técnicos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

La denuncia del padre del menor

El proceso penal se originó tras la denuncia de Carlos Ernesto Parra Conrado, padre del niño, quien aseguró que nunca autorizó la salida del país y que su firma habría sido falsificada en una escritura pública presentada ante Migración Colombia.

De acuerdo con el expediente, la escritura número 4.589, supuestamente expedida el 17 de diciembre de 2024 en la Notaría Sexta de Cartagena, fue utilizada, aparentemente, para obtener la autorización de viaje. Sin embargo, el denunciante sostiene que jamás firmó ese documento y que fue falsificado “con el propósito de inducir en error a las autoridades migratorias”.

Posibles delitos y revisión de procedimientos

El abogado penalista Germán Percy Rodríguez, representante del padre del menor, explicó que los hechos podrían configurar los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, al haberse usado una escritura presuntamente falsa para obtener un acto administrativo.

Además, la investigación interna de Migración Colombia busca determinar si hubo omisiones o fallas de verificación en los controles del punto de salida, y si los documentos presentados fueron debidamente contrastados con la notaría correspondiente.

En paralelo, la Fiscalía adelanta la indagación penal contra la exreina Vidales Martelo y evalúa la posible responsabilidad de funcionarios públicos.

El padre del menor denunció que su firma fue falsificada para autorizar la salida del niño del país. FOTO: @chewingismycardio vía Instagram.
El padre del menor denunció que su firma fue falsificada para autorizar la salida del niño del país. FOTO: @chewingismycardio vía Instagram.

Tras la denuncia, un juez de familia ordenó el retorno del niño a Colombia, medida que se hizo efectiva el 26 de agosto de 2025, ocho meses después de su salida. El menor fue acompañado por autoridades competentes y quedó bajo custodia temporal de su padre, con quien se reencontró en septiembre.

Lea también: La historia de los 38 colombianos “secuestrados” en Venezuela que no le importan a Petro

El denunciante pidió que la investigación también evalúe la actuación de la Notaría Sexta y de Migración Colombia, para determinar si existieron fallas institucionales en la verificación de los documentos que permitieron la salida del país.

Actualmente, el proceso continúa en etapa de indagación preliminar, mientras se recopilan pruebas y declaraciones que permitan esclarecer cómo un documento presuntamente falsificado logró superar los filtros migratorios.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Investigación
Inmigración ilegal
Fiscalía General de la Nación
Familia
Migración Colombia
Madres
Bebés
Divorcio
Menores de edad
Viajes
Padres
Fiscalía
Abogado
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida