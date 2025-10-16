Migración Colombia investiga a exreina Natalia Vidales por presunta salida ilegal de su hijo del país

Migración Colombia confirmó que inició averiguaciones internas para determinar si se presentaron irregularidades en los procedimientos de control migratorio en el caso de la exreina cartagenera Natalia Vidales Martelo, quien es investigada por presuntamente haber sacado del país a su hijo recién nacido con documentos falsificados. Según la entidad, la medida es preventiva y busca esclarecer si funcionarios fueron inducidos en error durante el trámite migratorio realizado el 21 de diciembre de 2024, cuando el menor habría sido trasladado a Madrid, España. Entérese: Tragedia en el Reinado Nacional del Turismo: una carroza se desplomó en Girardot y dejó una persona muerta y 14 heridos “De manera preventiva, Migración Colombia inició averiguaciones internas para establecer si se presentó alguna irregularidad en los procedimientos de control migratorio o si se trató de un intento de inducir en error a un funcionario mediante el uso de documentación adulterada”, señaló la autoridad migratoria en un comunicado.

Migración Colombia investiga si hubo irregularidades o uso de documentos falsos en el control migratorio. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.

El organismo también reiteró su colaboración con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes, y aseguró que aportará todos los registros y elementos técnicos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

La denuncia del padre del menor

El proceso penal se originó tras la denuncia de Carlos Ernesto Parra Conrado, padre del niño, quien aseguró que nunca autorizó la salida del país y que su firma habría sido falsificada en una escritura pública presentada ante Migración Colombia. De acuerdo con el expediente, la escritura número 4.589, supuestamente expedida el 17 de diciembre de 2024 en la Notaría Sexta de Cartagena, fue utilizada, aparentemente, para obtener la autorización de viaje. Sin embargo, el denunciante sostiene que jamás firmó ese documento y que fue falsificado “con el propósito de inducir en error a las autoridades migratorias”.

Posibles delitos y revisión de procedimientos

El abogado penalista Germán Percy Rodríguez, representante del padre del menor, explicó que los hechos podrían configurar los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, al haberse usado una escritura presuntamente falsa para obtener un acto administrativo. Además, la investigación interna de Migración Colombia busca determinar si hubo omisiones o fallas de verificación en los controles del punto de salida, y si los documentos presentados fueron debidamente contrastados con la notaría correspondiente. En paralelo, la Fiscalía adelanta la indagación penal contra la exreina Vidales Martelo y evalúa la posible responsabilidad de funcionarios públicos.

El padre del menor denunció que su firma fue falsificada para autorizar la salida del niño del país. FOTO: @chewingismycardio vía Instagram.