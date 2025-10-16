Procuraduría abrió indagación al ministro Montealegre por llamar ‘criminal de guerra’ a Álvaro Uribe

La disputa entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y el expresidente Álvaro Uribe Vélez sumó un nuevo capítulo judicial. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el alto funcionario por presuntamente difundir mensajes calumniosos e injuriosos en los que habría calificado al exmandatario como “criminal de guerra”, además de lanzar acusaciones contra profesores, académicos, periodistas y exfuncionarios por supuestamente participar en una estrategia para deslegitimar la condena en primera instancia que pesa en su contra. Según el órgano de control, el ministro habría difundido de manera masiva este tipo de mensajes a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, lo que podría constituir una intromisión indebida en la administración de justicia y una vulneración a la autonomía judicial, al tratarse de un proceso legal en el que él mismo figura como víctima.

“Mientras ejerce como ministro de Justicia, ha promovido mensajes de odio y ha difundido información falsa e inexacta de forma masiva”, advierte la denuncia en su contra radicada por la defensa del exmandatario. La Procuraduría busca establecer si, en el ejercicio de su cargo, Montealegre abusó de su investidura pública para amplificar discursos con contenido difamatorio o de hostigamiento hacia quienes han expresado opiniones contrarias a su versión de los hechos. Estas actuaciones, de confirmarse, podrían impactar no solo el debido proceso en su caso, sino también la imparcialidad del sistema judicial frente a una figura que ocupa la cabeza del Ministerio de Justicia. Le puede interesar: Se complica el panorama para Montealegre: acumulan demandas contra su nombramiento

¿Qué busca determinar la Procuraduría?

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para determinar la veracidad de las publicaciones, su alcance y si efectivamente fueron impulsadas desde canales institucionales o personales del ministro. La investigación busca esclarecer si los mensajes respondieron a una reacción política o si, por el contrario, configuraron un uso indebido del poder estatal para atacar a críticos y actores del sistema judicial. Todo inició con las declaraciones de Montealegre a la W Radio. En la entrevista afirmó que al expresidente lo han señalado por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares y que habría cometido crímenes de guerra. “Lo que quiere la defensa es que no se conozca la verdad, impedir que Colombia sepa que Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser sancionado (...)”, afirmó. Añadió que “el país debe tener en cuenta que Álvaro Uribe está denunciado por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Yo mismo formulé denuncias contra Álvaro Uribe”.

Montealegre fue declarado como víctima en el expediente del caso contra Uribe Foto: Colprensa

Ante estas declaraciones, la defensa del expresidente solicitó a la Procuraduría abrir una investigación, argumentando que el ministro habría incurrido en un comportamiento incompatible con las funciones propias de su cargo como jefe de la cartera de Justicia. Contexto: Procuraduría investigará al ministro de Justicia Eduardo Montealegre por presunta participación en política “Tratar con esos términos a una persona que está protegida constitucionalmente por una presunción de inocencia... es un desconocimiento de unas garantías mínimas que ha edificado la historia del derecho durante muchos años”, manifestó el abogado Jaime Granados, refiriéndose a Montealegre. Esta nueva controversia agudiza las tensiones entre Montealegre y Uribe, quienes han protagonizado una larga confrontación pública que combina elementos judiciales, políticos y personales.

