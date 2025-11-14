Así es el auge de los calendarios de Adviento en Colombia, que mueven US$1.470 millones en el mundo

Lo que nació hace décadas en Europa como un ritual infantil en la cuenta regresiva hacia la Navidad, hoy se volvió un fenómeno comercial que seduce a marcas, consumidores y creadores de contenido.
En 2025, los calendarios de Adviento —especialmente los de belleza— entraron de lleno al mercado colombiano como una estrategia para conectar con las audiencias, elevar el ticket promedio y ganar recordación en la temporada más fuerte del consumo.
La apuesta local ya responde a tendencias globales, como sostenibilidad en los empaques, diseños “instagrameables” capaces de viralizarse en segundos y experiencias interactivas con códigos QR o realidad aumentada que buscan enganchar a una consumidora cada vez más digital.
La respuesta del mercado no es menor. Según el Global Seasonal Advent Beauty Calendar Market, este segmento movió US$1,47 mil millones en 2024 y podría superar los US$2,82 mil millones en 2033, impulsado por un crecimiento anual del 8,1%.
Una cifra que explica por qué firmas colombianas —desde cosmética hasta café— están entrando a competir.
