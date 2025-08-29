Bancolombia empieza la carga de llaves para Bre-B, lo que deben saber los clientes

Desde el 14 de julio, Bancolombia dio la bienvenida a Bre-B, el sistema que promete transformar la forma en que los colombianos hacen transferencias. En esta primera etapa, los clientes han registrado más de 28 millones de llaves, un paso que marca la masificación de esta plataforma impulsada por el Banco de la República. Lea más: Bre-B debutará con 10 millones de usuarios inscritos en Colombia Pero la historia apenas comienza, a partir de la primera semana de septiembre, Bancolombia iniciará la carga de llaves de manera automática, siempre que cumplan con los requisitos definidos por el regulador. Este proceso aplicará para clientes personas y negocios.

La plataforma del Banco de la República permitirá transferencias electrónicas instantáneas entre bancos, billeteras digitales y fintechs.

¿Qué significa la carga de llaves en Bre-B?

La carga de llaves es una etapa previa antes de habilitar plenamente las transferencias inmediatas en Bre-B. En palabras sencillas, Bancolombia trasladará al sistema aquellas llaves (como números de celular, correos electrónicos o alfanuméricas) que ya hayan sido utilizadas entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2025 para recibir al menos una transacción. En una primera fase se cargarán las llaves alfanuméricas. Por ejemplo, si Juan recibió en su cuenta activa una transferencia usando su llave alfanumérica, a partir de septiembre podrá verla directamente en la app Mi Bancolombia. Si ya la había registrado voluntariamente desde el 14 de julio, no se duplicará. Puede conocer: Denuncian intentos de fraude en Bre-B: siga estas recomendaciones para blindarse contra las estafas

Tres etapas clave en el proceso

El Banco de la República definió tres momentos para la carga de llaves, que se aplicarán en todas las entidades financieras: 1. Primera semana de septiembre: se cargarán automáticamente las llaves alfanuméricas activas. 2. Desde el 12 de septiembre: se incorporarán otras llaves como correo electrónico, número de documento, número celular y código de negocio, siempre que estén ligadas a cuentas activas y se hayan usado recientemente. Esto incluye los celulares que ya funcionaban en Transfiya. 3. Desde el 21 de septiembre: se asignará de manera automática una llave alfanumérica a los clientes con cuenta activa que no tengan ninguna llave registrada. Lea más: Motos, camionetas y viajes al Caribe: la guerra de regalos de los bancos por las llaves Bre-B Este mecanismo busca que nadie se quede por fuera del ecosistema Bre-B, incluso quienes aún no han hecho el registro.

Seguridad: lo que deben saber los clientes

Como parte del proceso, Bancolombia enviará notificaciones oficiales por correo electrónico y SMS a sus clientes, informando la llave asignada. La entidad aclaró que en ningún caso pedirá dar clic en enlaces, ni confirmar información por mensajes.

“Este paso busca facilitar la experiencia de los clientes y garantizar una transición fluida hacia Bre-B, del que millones de colombianos ya conocen sus beneficios gracias a las estrategias de educación financiera que venimos impulsando”, explicó Luis Miguel Zapata, vicepresidente de Ecosistemas de Bancolombia. Si alguien recibe un correo o mensaje sospechoso, debe reportarlo al e-mail correosospechoso@bancolombia.com.co.

Bre-B surge como una solución estructural que busca derribar estas barreras, facilitar el acceso a servicios financieros y acelerar la inclusión financiera en zonas tanto rurales como urbanas.