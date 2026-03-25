Vivienda usada gana terreno ante el encarecimiento de la VIS en Colombia: concentra el 70% de nueva demanda

El mercado de vivienda en Colombia cambió de ritmo, y no por decisión de los compradores, sino por necesidad. En medio del encarecimiento de la vivienda nueva, la incertidumbre en los subsidios y el aumento sostenido de los desistimientos, la vivienda usada pasó de ser una alternativa a convertirse en el eje del mercado.
Hoy, cerca del 70% de las búsquedas inmobiliarias en el país se concentran en este segmento, según datos de Ciencuadras. Detrás de esa cifra hay una combinación de factores económicos que están reconfigurando el acceso a la vivienda y, de paso, el comportamiento del sector.
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