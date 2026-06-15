Bolsas suben y petróleo cae tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Las acciones tecnológicas lideraron un repunte en las bolsas estadounidenses, mientras que el petróleo se desplomó a su nivel más bajo en tres meses después de que Estados Unidos e Irán acordaran reabrir el estrecho de Ormuz. Lea: Buques cargados de petróleo vuelven a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo entre EE.UU. e Irán Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron 2,1%, mientras que los del S&P 500 subieron 1,2%. El Stoxx 600 escaló 0,7%, superando su máximo histórico anterior a la guerra. Los bonos europeos tuvieron un mejor desempeño que sus pares globales. El Brent cayó a alrededor de US$83 por barril. El oro y el Bitcoin registraron fuertes ganancias, mientras que el dólar se depreció frente a la mayoría de las principales divisas. El acuerdo entre Washington y Teherán pone fin a un conflicto de tres meses que ha cobrado miles de vidas y ha trastocado los mercados financieros. Un repunte en los flujos energéticos también contribuiría a reducir la sobrevaloración de los precios del crudo, lo que tranquilizaría a los responsables políticos que luchan contra la inflación.

“El apetito por el riesgo ha vuelto, pero la cuestión es saber si el estrecho se reabrirá por completo”, declaró Christopher Dembik, gestor sénior de inversiones de Pictet Asset Management. “Trump no tiene un buen historial en cuanto a acuerdos duraderos en Oriente Medio, por lo que existe el riesgo de que las tensiones se recrudezcan durante el verano”. Entre los sectores y las acciones individuales, SpaceX parecía encaminarse a extender sus ganancias tras su exitoso debut. Los fabricantes de chips repuntaron en las operaciones previas a la apertura, con nombres como Micron Technology Inc. y Sandisk Corp. avanzando más del 5%. Las mineras de oro obtuvieron buenos resultados, mientras que las grandes petroleras sufrieron pérdidas. El estrecho de Ormuz se reabrirá tras la firma del acuerdo el viernes, anunció el presidente Donald Trump en redes sociales. Este hecho dará inicio a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Trump declaró al New York Times que, de no alcanzarse un acuerdo nuclear, podría reanudar los ataques militares.