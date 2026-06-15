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Bolsas suben y petróleo cae tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El acuerdo entre Washington y Teherán pone fin a un conflicto de tres meses que ha cobrado miles de vidas y ha trastocado los mercados financieros.

  • Los bonos del tesoro de EE.UU., el dólar y las acciones están más altos que antes de la guerra. FOTO: Cortesía
    Los bonos del tesoro de EE.UU., el dólar y las acciones están más altos que antes de la guerra. FOTO: Cortesía
Diario La República
hace 3 horas
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Las acciones tecnológicas lideraron un repunte en las bolsas estadounidenses, mientras que el petróleo se desplomó a su nivel más bajo en tres meses después de que Estados Unidos e Irán acordaran reabrir el estrecho de Ormuz.

Lea: Buques cargados de petróleo vuelven a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron 2,1%, mientras que los del S&P 500 subieron 1,2%. El Stoxx 600 escaló 0,7%, superando su máximo histórico anterior a la guerra. Los bonos europeos tuvieron un mejor desempeño que sus pares globales. El Brent cayó a alrededor de US$83 por barril. El oro y el Bitcoin registraron fuertes ganancias, mientras que el dólar se depreció frente a la mayoría de las principales divisas.

El acuerdo entre Washington y Teherán pone fin a un conflicto de tres meses que ha cobrado miles de vidas y ha trastocado los mercados financieros. Un repunte en los flujos energéticos también contribuiría a reducir la sobrevaloración de los precios del crudo, lo que tranquilizaría a los responsables políticos que luchan contra la inflación.

“El apetito por el riesgo ha vuelto, pero la cuestión es saber si el estrecho se reabrirá por completo”, declaró Christopher Dembik, gestor sénior de inversiones de Pictet Asset Management. “Trump no tiene un buen historial en cuanto a acuerdos duraderos en Oriente Medio, por lo que existe el riesgo de que las tensiones se recrudezcan durante el verano”.

Entre los sectores y las acciones individuales, SpaceX parecía encaminarse a extender sus ganancias tras su exitoso debut. Los fabricantes de chips repuntaron en las operaciones previas a la apertura, con nombres como Micron Technology Inc. y Sandisk Corp. avanzando más del 5%. Las mineras de oro obtuvieron buenos resultados, mientras que las grandes petroleras sufrieron pérdidas.

El estrecho de Ormuz se reabrirá tras la firma del acuerdo el viernes, anunció el presidente Donald Trump en redes sociales. Este hecho dará inicio a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Trump declaró al New York Times que, de no alcanzarse un acuerdo nuclear, podría reanudar los ataques militares.

Por su parte, Irán permitirá el libre tránsito por la vía marítima solo durante 60 días, según informó la agencia de noticias Fars, citando a una persona familiarizada con el asunto.

“No es una solución permanente, por lo que probablemente se reflejará una prima de riesgo significativa en los precios del mercado”, afirmó George Moran, estratega macroeconómico europeo de RBC. “Pero si el petróleo se mantiene en torno a los 80-85 dólares, sin duda aliviará considerablemente la presión sobre los bancos centrales”.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó casi cinco puntos básicos antes de moderar la caída tras el anuncio de Nvidia Corp. de una operación de deuda en siete partes. Los operadores de swaps estiman una probabilidad de alrededor del 75% de una subida de un cuarto de punto en los tipos de interés de la Reserva Federal para diciembre, frente al 80% del viernes.

Le puede interesar: ¿Fin de la guerra? Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se firmará el 19 de junio

Más allá de la geopolítica, el próximo gran evento para los mercados se avecina el miércoles, cuando la Reserva Federal vote sobre las tasas de interés por primera vez bajo la presidencia de Kevin Warsh. Los operadores también están a la espera de una serie de decisiones de otros bancos centrales esta semana.

“La cuestión clave es si las recientes presiones inflacionarias resultan temporales o se integran en una dinámica de precios más amplia”, afirmó Laura Cooper, estratega global de inversiones y directora de macrocrédito en Nuveen. “Una desescalada podría reducir la preocupación por una crisis energética persistente, pero es improbable que por sí sola modifique las directrices políticas”.

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