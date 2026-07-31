Colombia es uno de los países con más inmigrantes indocumentados en EE. UU.

Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) muestra que la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó los 15,8 millones de personas a mediados de 2024, la cifra más alta registrada hasta ahora.
El informe señala que el crecimiento representa un aumento de cinco millones de personas frente a 2019, cuando se estimaban 10,8 millones, lo que rompe con más de una década en la que el número se mantuvo cercano a los 11 millones.
El análisis también evidencia cambios en el origen de quienes integran esta población. Aunque México continúa siendo el principal país de procedencia, su participación disminuyó considerablemente al pasar del 62 % en 2010 al 35 % en 2024, mientras que aumentó el peso de los migrantes provenientes de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.
Entérese: “El tipo intentó pegarme”: así justificó el agente del ICE el asesinato del colombiano Johan Sebastián Durán en EE. UU.