Colombia es uno de los países con más inmigrantes indocumentados en EE. UU.

Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) muestra que la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó los 15,8 millones de personas a mediados de 2024, la cifra más alta registrada hasta ahora. El informe señala que el crecimiento representa un aumento de cinco millones de personas frente a 2019, cuando se estimaban 10,8 millones, lo que rompe con más de una década en la que el número se mantuvo cercano a los 11 millones. El análisis también evidencia cambios en el origen de quienes integran esta población. Aunque México continúa siendo el principal país de procedencia, su participación disminuyó considerablemente al pasar del 62 % en 2010 al 35 % en 2024, mientras que aumentó el peso de los migrantes provenientes de Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Entérese: “El tipo intentó pegarme”: así justificó el agente del ICE el asesinato del colombiano Johan Sebastián Durán en EE. UU.

¿Cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos?

Dentro de ese panorama, Colombia figura entre las nacionalidades que registraron los mayores aumentos durante el periodo analizado. Según el MPI, el número de colombianos en condición migratoria irregular pasó de 182.000 en 2019 a 444.000 en 2024, lo que representa un incremento de 262.000 personas. En términos porcentuales, el crecimiento fue del 144 %, el cuarto más alto entre las diez nacionalidades incluidas en el estudio. Solo fue superado por Nicaragua, Venezuela y Honduras. Lea también: Estados Unidos califica a la Corte Penal Internacional como “ilegítima” y cuestiona su alcance El caso de Nicaragua presentó el mayor incremento relativo: su población indocumentada pasó de 64.000 a 440.000 personas, equivalente a un aumento del 588 %. En Venezuela, la cifra subió de 216.000 a 797.000, un crecimiento del 269 %, mientras que la población de origen hondureño pasó de 506.000 a 1,35 millones, con un incremento del 167 %. Después de Colombia aparecen Ecuador, con un aumento del 133 %; Guatemala, con 119 %; y Brasil, con 90 %. Los incrementos fueron más moderados entre las personas procedentes de Filipinas (28 %), El Salvador (26 %) y México (5 %).

Si se analizan los aumentos en números absolutos, Colombia fue la sexta nacionalidad con mayor crecimiento durante el periodo estudiado. El incremento de 262.000 personas fue similar al registrado por México, cuya población aumentó en 266.000, aunque este último continúa siendo, por amplio margen, el principal país de origen. Siga leyendo: Trump sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan, y le prohibió la entrada a Estados Unidos De acuerdo con el estudio, México concentra 5,5 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Le siguen Guatemala, con 1,52 millones; Honduras, con 1,35 millones; El Salvador, con 920.000; Venezuela, con 797.000; y Colombia, con 444.000. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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